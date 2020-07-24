日盛盤後｜指數高檔震盪

無畏前一交易日美股下挫，周五台股平盤附近開出，盤中2330台積電、2303聯電、2454聯發科帶領多頭快攻，盤中再創波段新高12502點。但11點過後市場追價意願薄弱與亞股轉弱，指數由紅翻黑，終場下跌

OTC指數開低走低，文化創意、生技醫療版塊領跌，收盤下跌85點，收在162.36點，無力收回月線之上。目前上方壓力在170點，下方支撐則為月線154.11點。

加權技術面與籌碼面：

均線：周五台股衝高後拉回，收黑K線，暫失5日均線。

量能：成交量擴增至2,656.27億元，顯示獲利了結賣壓沉重。

技術指標：日KD指標呈現死亡交叉、MACD柱狀體翻至零軸之下。

法人籌碼：三大法人合計-159.92億元；外資-108.34億元、投信+7.68億元、自營商-59.26億元。

觀盤重點：半導體、IC設計個股表現

半導體代工：2330台積電下半年展望佳，盤中再創歷史新高價395元，類群持續輪動，2303聯電挾三大法人同步大買，周五出量上漲一度突破20元大關；5347世界先進漲多後高檔整理。

IC設計：6104創惟公布單月賺45元，股價早盤衝高，但收尾盤無功而返；4968立積訂單給力，3Q20營運拚新高，早盤帶量翻紅上揚逾7.5%，創短波高價。

檢測、設備：6196帆宣EUV訂單旺，營運樂到年底，股價重回110元之上。6223旺矽受惠聯發科新晶片亮相，供應鏈2H20營運升溫，股價續衝短波高點。

操作建議：近期加權指數持續創高，但因國際股市大幅震盪(新冠疫情、中美關係等因素)，加上短線技術面過熱，恐怕陷入高檔整理震盪，但中期偏多格局未變，維持類股輪動加速態勢。短線可關注半導體、IC設計、5G相關題材個股操作，慎防追風險。

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