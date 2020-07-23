日盛盤後｜指數守穩5日線

美中關係惡化，拖累亞股周四普遍呈現回檔，台股早盤開低盤中指數一度回測5日線，惟午盤過後跌勢收斂，收盤仍站穩5日線之上，成交量較前一交易日增加。盤面資金聚焦晶圓代工、IC設計、PCB等族群，終場指數下跌23點，跌幅0.48%，收在12,413.04點，成交金額為2,264.53億元。三大法人合計賣超134.51億元：外資賣超90.87億元、投信買超6.19億元、自營商賣超49.82億元。

台股加權指數觀盤重點：

量能：指數下跌量小增，若要挑戰12,682點歷史高點，成交量必須要再放大。

均線：下檔支撐為10日線(約12,249點)附近，上檔壓力為12,682點附近。

技術指標：KD向上開口收斂，短線須提防再度回測。

櫃買指數下跌13%，收在166.21點。短線支撐為160點附近，壓力為171點附近。

台股選股方向可留意5G、設備、檢測、IC設計、PCB、生技、高殖利率股。

觀盤重點：晶圓代工、設備、IC設計、PCB強勢

晶圓代工：受惠國際熱錢資金持續湧入下，外資持續買進晶圓代工權值股，周四資金買盤集中在2303聯電，股價帶量攻上漲停，前一交易日攻上漲停的5347世界持續上漲。

CCL：受惠5G網通產品高速低信號損失材料需求旺盛，加上高階HDI材料持續成長，2383台光電上半年營收年增近一成，創下歷年同期新高水準，股價再創歷史新高，也帶動相關群6213聯茂、6274台燿股價逆勢收紅。

IC設計：龍頭股2454聯發科股價持續創新高，帶動相關IC設計族群輪動走強，IP設計族群3661世芯-KY、3529力旺股價延續前一交易日續強，另外6104創惟攻上漲停，2458義隆電周四再度出量上漲，另外聯家軍相關IC設計公司3014聯陽股價再度轉強，收盤站上所有均線之上。

營建資產：新台幣升值效應，資產營建相關個股受到盤面資金青睞，營建股2520冠德受惠建案熱賣完銷，股價再創歷史新高；另外資產股部分2102泰豐股價再創近20年來新高。

操作建議：美中關係惡化再度干擾亞股，台股因國際熱錢回流，短線上仍沿5日線盤堅，盤面類股及個股輪動快速，且震盪幅度加劇，操作上建議切勿過度追高殺低，短線操作者沿5日線不破前挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再挑選下半年景氣回溫的產業逢低布局。

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