日盛盤前｜台股多頭排利 短線轉強

週二美股在1兆美元刺激時程不明朗下使道瓊漲幅收斂，大型科技股遭逢賣壓，交易員轉而擁抱近來飽受打擊的價值股，在金融、工業、能源股帶動下，道瓊指數和標普500指數收盤上漲，那斯達綜合指數從歷史高點回跌。終場美股四大指數漲跌幅介於-0.81%~+0.60%；蘋果-1.38%；雪佛龍+7.18%；台積電 ADR+1.38%。

受週一Nasdaq、費半指數再創歷史新高，加上6月外銷訂單創歷年同期新高的激勵，週二台股以上漲78點的12242.32點開出後，在2330台積電、與2454聯發科、3661世芯-KY、4968立積、2379瑞昱等IC 設計股領漲下指數開高走高，盤中最高來到12450.16點再創今年新高，下午一點過後當沖賣壓使指數略有壓回，終場加權指數以大漲223.01點的12,397.55點作收，漲幅1.83%，成交金額2245.18億元。三大法人合計買超160.08億元：外資買超126.41億元、投信買超21.34億元、自營商買超12.33億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：量價配合得宜，有利指數走高，近期有機會挑戰12,682點歷史高點。 均線：站回5日線，短天期均線(5日、10日、20日線)多頭排利，有利指數創高。 技術指標：KD即將黃金交叉，若週三出現黃金交叉，有利指數走強。

櫃買指數上漲89%，收在163.70點，週三若能反彈站回5日線，短線轉強，支撐約162點附近，壓力為月線約166點附近。

觀盤重點：

週二帶量突破近期12,028~12,320點的箱型整理格局，短線轉強，以最小滿足點計算，理論上至少漲到12,612點，加上外資加大買超力度，不排除近期就有機會挑戰12,682點歷史高點，未出現爆量長黑跌破20日線前，偏多操作為宜。

受外資及四大基金力拱，台積電昨（21）日領軍大漲，帶動半導體氣勢如虹，激勵台股強揚，收盤點位12,397點再創30年來高點，並創史上第四高。此外，台股還同時譜下了上市櫃市值創歷史新高等共計六大驚奇

台股法說會邁入高峰，智原（3035）、義隆（2458）、穩懋（3105）、聯電（2303）、台灣大（3045）、永豐金（2890）等中大型企業，即日起至8月初，將接續舉行法說會，市場聚焦半導體、光電、電信、金融等四大產業，寄望法說稍來佳音，為多頭叩關新高點增添柴火。

口罩大廠恆大（1325）昨（21）日公告6月自結獲利67億元，稅後EPS3.06元，獲利年增逾50倍，創歷史紀錄。第2季自結稅後純益6.31億元，年增56.4倍，EPS 7.22元，上半年EPS更達8.67元。

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