日盛盤後｜指數帶量突破 再創今年新高

受週一Nasdaq、費半指數再創歷史新高，加上6月外銷訂單創歷年同期新高的激勵，週二台股以上漲78點的12242.32點開出後，在2330台積電、與2454聯發科、3661世芯-KY、4968立積、2379瑞昱等IC 設計股領漲下指數開高走高，盤中最高來到12450.16點再創今年新高，下午一點過後當沖賣壓使指數略有壓回，終場加權指數以大漲223.01點的12,397.55點作收，漲幅1.83%，成交金額2245.18億元。三大法人合計買超160.08億元：外資買超126.41億元、投信買超21.34億元、自營商買超12.33億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：量價配合得宜，有利指數走高，近期有機會挑戰12,682點歷史高點。

均線：站回5日線，短天期均線(5日、10日、20日線)多頭排利，有利指數創高。

技術指標：KD即將黃金交叉，若明日出現黃金交叉，有利指數走強。

櫃買指數上漲89%，收在163.70點，週三若能反彈站回5日線，短線轉強，支撐約162點附近，壓力為月線約166點附近。

觀盤重點：週二帶量突破近期12,028~12,320點的箱型整理格局，短線轉強，以最小滿足點計算，理論上至少漲到12,612點，加上外資，不排除本週就有機會挑戰12,682點歷史高點，未出現爆量長黑跌破20日線前，偏多操作為宜。

觀盤重點：晶圓代工、IC 設計、封測、設備股、PCB

晶圓代工:在5G、HPC需求強勁下，台積電上修整體景氣看法，預期2020年晶圓代工市場成長性由高個位數成長上修為成長15~19%，2330台積電大漲64%，帶動2303聯電、8028昇陽半導體、5347世界走強。

IC設計: 大陸去美化升級到「0」版，傳出紅色供應鏈將加速併購台廠，加上5G/WiFi6/AI/智慧裝置等需求提升，加上陸續公布的獲利優於預期，由3661世芯-KY漲停領軍，包括:5269祥碩、3529力旺、3041揚智、3530晶相光、2454聯發科、4968立積、3006晶豪科、3228金麗科、6679鈺太等均有5%以上的漲幅。

設備股：在台積電上修資本支出，LED廠大舉投入mini-LED，加上台商大舉回台投資，設備商業績看俏，除了3680家登、3131弘塑漲停外，包括: 6223旺矽、3583辛耘、6196帆宣、8091翔名等均有5%以上的漲幅。

操作建議：加權指數帶量突破12,320點壓力，再創今年新高，在量價配合得宜下，有利指數走高，近期有機會挑戰12,682點歷史高點。操作上在類股輪動快速下，擇優擇強操作仍是獲利不二法門。短線台股可留意:晶圓代工、IC 設計、封測、設備股、PCB、業績成長股、高殖利率股等族群。

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