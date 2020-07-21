日盛盤後｜指數帶量突破 再創今年新高
受週一Nasdaq、費半指數再創歷史新高，加上6月外銷訂單創歷年同期新高的激勵，週二台股以上漲78點的12242.32點開出後，在2330台積電、與2454聯發科、3661世芯-KY、4968立積、2379瑞昱等IC 設計股領漲下指數開高走高，盤中最高來到12450.16點再創今年新高，下午一點過後當沖賣壓使指數略有壓回，終場加權指數以大漲223.01點的12,397.55點作收，漲幅1.83%，成交金額2245.18億元。三大法人合計買超160.08億元：外資買超126.41億元、投信買超21.34億元、自營商買超12.33億元。
由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：
- 量能：量價配合得宜，有利指數走高，近期有機會挑戰12,682點歷史高點。
- 均線：站回5日線，短天期均線(5日、10日、20日線)多頭排利，有利指數創高。
- 技術指標：KD即將黃金交叉，若明日出現黃金交叉，有利指數走強。
櫃買指數上漲89%，收在163.70點，週三若能反彈站回5日線，短線轉強，支撐約162點附近，壓力為月線約166點附近。
觀盤重點：週二帶量突破近期12,028~12,320點的箱型整理格局，短線轉強，以最小滿足點計算，理論上至少漲到12,612點，加上外資，不排除本週就有機會挑戰12,682點歷史高點，未出現爆量長黑跌破20日線前，偏多操作為宜。
觀盤重點：晶圓代工、IC 設計、封測、設備股、PCB
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