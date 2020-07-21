日盛盤前｜美科技股財報周 台股價跌量縮

週一美國科技股重磅財報週來襲，新冠疫苗試驗利多消息不斷，華爾街情緒高漲，亞馬遜領漲尖牙股，特斯拉創新高，那指、費半續刷歷史新高，終場美股四大指數漲幅介於03%~2.51%；科技五大巨擎漲勢凌厲，亞馬遜+7.93%；蘋果+2.11%；Alphabet+3.10%；AMD+4.40%；特斯拉+9.5%；台積電 ADR+0.74%。

週一台股以小漲開出後，早盤在電子、生技類股賣壓湧現下，大盤由紅翻黑，雖一度大跌 115 點，但仍守住萬二關卡，隨後在台積電走高，及防疫、生技、PCB等族群拉抬下，指數一度翻紅，終場加權指數以小跌02點的12,174.54點作收，跌幅0.06%，成交金額1749.65億元。三大法人合計買超50.55億元，外資買超44.05億元、投信買超6.42億元、自營商買超0.09億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價跌量縮，有利指數整理並守穩月線。 均線：小幅跌破5日線，未正式跌破20日線前指數仍有創高機會。 技術指標：KD死亡交叉後，K、D開口持續擴大，K、D值若跌破50，整理時間恐拉長。

櫃買指數下跌0.37%，收在162.25點，出現T字型K線，有機會展開反彈，若能反彈站回5日線，短線轉強，支撐約159點附近，壓力為165.8點附近。

觀盤重點：

從7/7至今的10個交易日，加權指數處於12,028~12,320點的箱型整理格局，類股輪動快速，成交量從2775億元縮小到1749億元，整理或近尾聲，未出現爆量長黑跌破20日線前，偏多操作為宜。

經濟部統計處昨（20）日發布6月外銷訂單為410億美元，創歷年同期新高，年增5%，已連四紅，主要受惠於半導體接單非常強勁，表現優於預期；今年訂單表現「五不窮、六不絕」，順利帶動第2季訂單由負轉正。經濟部對7月外銷訂單仍相對樂觀，預期新興科技需求不淡，且國際疫情持續蔓延，遠距商機持續成長，有利資通訊及電子產品的接單。此外，6月以來國際鋼價、油價逐漸上漲，使得低迷已久的傳統貨品接單止跌，經濟部統計處長黃于玲表示，若此趨勢能延續，則7月外銷訂單可望連五紅。

曜越（3540）應主管機關要求，公布5月單月自結損益，公司自結單月稅後純益6,100萬元，每股稅後純益86元，較去年同期巨幅成長1,620％；累計曜越今年前五月每股盈餘1.21元，遠遠超過過去十年年度獲利平均數，由於6月營收持續大幅度成長，曜越第二季的獲利有看頭。

法人圈盛傳，緯創(3231)出售昆山廠予立訊後，大陸去美化升級到「0」版，紅色供應鏈將加速併購台廠，標的鎖定半導體族群、蘋果供應鏈，不少案件已是「正在進行式」，預期將有四、五件紅色供應鏈收購台企的案例將在未來一季陸續宣布，溢價幅度二成起跳，有望掀起相關個股新一波比價行情。

台股昨（20）日震盪守穩10日線12,166點，近期出現雜音的伺服器概念股，在提前拉回整理後，吸引法人逢低承接，金像電（2368）、華擎(3515)等強勢股領先創波段新高，成為多頭關注焦點。

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