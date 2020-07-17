日盛盤後｜台積電支撐指數守穩10日線

周五權值指標股2330台積電於法說會後上攻，支撐指數高檔不墜、收盤守在10日均線之上，終場加權指數上漲82點，收在12,181.56點，漲幅為0.20%，成交金額為1996.38億元，籌碼方面，三大法人合計買超9.88億元：外資買超17.8億元、投信買超19.32億元、自營商賣超27.24億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價穩量平，多空持續拉鋸、盤面觀望氣氛較濃，後續若震盪回檔，不宜帶量。

均線：目前指數跌破5日線(約12,193點)，但仍守在10日線(約12,161點)之上，短線上多方若跌破10日均線、且無法快速站回，可能指數將進入10日線與月線之間的整理格局。

技術指標：KD呈死亡交叉，且K值續下探並跌破70，留意強勢股動能轉弱。

櫃買指數周五仍延續回檔格局，終場下跌37%，收在162.85點，目前已失守月線(165.6點)大關，留意中小型股上檔套牢壓力可能加劇，後續櫃買指數進入整理格局的機率，恐怕將增加。

觀盤重點：加權指數雖仍處於10日線之上，但細看分類指數，周五非金電指數呈開高走低，而櫃買指數目前亦跌破月線，顯示市場多方買盤意願降低。現階段類股輪動快速，建議控管資金水位，不宜重壓，後續選股方向，可關注受惠振興三倍券加持之食品內需股、不受匯損干擾之營建類股、電子族群則可留意5G趨勢受惠股。

觀盤重點：類股輪動快速 中小型股波動加劇

半導體設備 : 客戶對先進製程需求續強，2330台積電上調今年資本支出至 160-170 億美元，較先前預估的金額再多 10 億美元，預期有利挹注相關設備廠營運。惟周五相關個股漲跌分歧，3583辛耘、6187萬潤、3413京鼎、8091翔名終場收漲，6196帆宣、3680家登、3131弘塑開高走低。

砷化鎵 : 5G智慧型新機、5G基礎建設為砷化鎵產業挹注成長動能，市場法人認為，3105穩懋先前受華為禁令衝擊已大致反映在股價上，看好未來獲利成長性。周五在3105穩懋領軍之下，同族群之2355全新、8086宏捷科亦同步上漲。

電競遊戲：時序進入暑假，為電競遊戲產業衝刺業績的重要檔期，3083網龍、5478智冠、3540曜越、2353宏碁、2376技嘉周五受資金青睞。

水泥 : 大陸水泥市場逐漸恢復到正軌，發貨量回升，在中國政府強力推動基礎建設下，西進水泥廠2020下半年營運成長性可期，相關個股1101台泥、1102亞泥，周五股價相對抗跌。

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