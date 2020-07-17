日盛盤前｜台股震盪整理格局

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，美國迄今累計確診數超過 350 萬，死亡人數超過8 萬，周四美股走勢震盪，四大指數全數下跌，跌幅介在0.34%~0.73%，台積電 ADR 逆勢上漲 0.80%。

權值指標股2330台積電於法說會前回檔，且陸股波動加劇，周四台股觀望氣息較濃，呈震盪整理格局，但多方穩住陣腳，收盤仍處10日均線之上，終場加權指數下跌11點，收在12,157.74點，跌幅為0.37%，成交金額為1983.31億元，籌碼方面，三大法人合計賣超79.05億元：外資賣超71.62億元、投信買超14.79億元、自營商賣超22.23億元。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價跌量縮，量能縮減顯示盤面觀望氣氛較濃，後續指數欲挑戰前高12,320點，以溫和補量為宜。 均線：目前指數跌破5日線(約12,171點)，但仍守在10日線(約12,134點)之上，短線上多方若跌破10日均線、且無法快速站回，可能指數將進入10日線與月線之間的整理格局。 技術指標：KD呈死亡交叉，且K值跌破80，短線追價強勢股須留意資金比重控管。

櫃買指數周四仍延續回檔格局，終場下跌63%，收在166.8點，目前已臨近月線(165.2點)大關，但周四呈價跌量縮、未再價量背離，後續觀察月線支撐力道。

觀盤重點：

代表中小型股的櫃買指數目前回測月線，而加權指數仍處於10日線之上，但後續若跌破，短線上升動能恐怕將趨緩，現階段於操作面上，建議持股宜分散，不宜單股重壓。後續選股方向，受惠振興三倍券加持，可關注基期相對低之食品內需股，電子族群則可留意5G受惠股、績優蘋概、半導體設備。

周四下午2330台積電舉辦法說會，重點包括(一) 2020Q2純益與 EPS 雙創新高，毛利率攀升至 53%，營益率達2%，均優於財測，Q2稅後純益 1208.2 億元，年增 81%，每股純益 4.66 元。(二) 受惠 5G 手機、高效運算、物聯網趨勢，5奈米與7奈米需求持續，公司預估第 3 季以美元計價營收，將可季增7.9-10.8%，估2020全年營收(美元計價)將成長達20% 以上。(三) 客戶對先進製程需求續強，台積電上調今年資本支出至 160-170 億美元，較先前預估的金額再多 10 億美元，預期有利相關設備廠3680家登、2464盟立、3131弘塑營運表現。

CMOS影像感測器（CIS）封測廠6271同欣電7/16舉行八德新廠工程動土典禮，鎖定低軌衛星、5G高頻模組、生物醫療感測、車用影像感測封裝等應用，預計2022年第3季完工。同欣電合併勝麗後，影像感測器客戶結構跨足至車用及安控領域，客戶覆蓋率提升，有利長線營運。

2368金像電受惠遠端辦公趨勢帶動，伺服器及 NB 板需求上揚，市場法人預估上半年金像電稅後純益可達54 億元，每股純益 1.94 元，較去年同期轉盈。受惠資料中心成長趨勢明確，金像電的利基產品涵蓋高層數伺服器板、醫療設備用板及高階 NB 板，營運成長趨勢可望延續至2021年。

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