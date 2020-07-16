日盛盤後｜市場靜待台積法說 觀望氣息升

周四權值指標股2330台積電於法說會前回檔，台股觀望氣息較濃，呈震盪整理格局，但多方穩住陣腳，收盤仍處10日均線之上，終場加權指數下跌11點，收在12,157.74點，跌幅為0.37%，成交金額為1983.31億元，籌碼方面，三大法人合計賣超79.05億元：外資賣超71.62億元、投信買超14.79億元、自營商賣超22.23億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價跌量縮，量能縮減顯示盤面觀望氣氛較濃，後續指數欲挑戰前高12,320點，以溫和補量為宜。

均線：目前指數跌破5日線(約12,171點)，但仍守在10日線(約12,134點)之上，短線上多方若跌破10日均線、且無法快速站回，可能指數將進入10日線與月線之間的整理格局。

技術指標：KD呈死亡交叉，且K值跌破80，短線追價強勢股須留意資金比重控管。

櫃買指數周四仍延續回檔格局，終場下跌63%，收在166.8點，目前已臨近月線(165.2點)大關，但周四呈價跌量縮、未再價量背離，後續觀察月線支撐力道。

觀盤重點：代表中小型股的櫃買指數目前回測月線，而加權指數仍處於10日線之上，但後續若跌破，短線上升動能恐怕將趨緩，現階段於操作面上，建議持股宜分散，不宜單股重壓。後續選股方向，受惠振興三倍券加持，可關注基期相對低之食品內需股，電子族群則可留意5G受惠股、績優蘋概。

觀盤重點：資金聚焦綠電、顯卡、製鞋、半導體設備

綠電 : 全球晶圓代工龍頭2330台積電於7月初宣佈，截至今年7月已簽署2GW（十億瓦）再生能源購電契約，加上夏季氣溫飆高，太陽能用電量貢獻增加，綠電相關概念股受市場資金觀注，相關個股包括6443元晶、3491碩禾、5483中美晶、9958世紀鋼、1589永冠-KY，周四股價全數上漲。

顯卡 : 因新冠疫情因素，遠距辦公、教學趨勢推升筆電、板卡DIY需求，電競市場亦受惠本波宅經濟效益，另外，下半年輝達(NVIDIA)與AMD均有顯卡新品上市，有望帶動換機潮，相關概念股3540曜越、2376技嘉、2377微星、3515華擎受惠可期，周四股價上漲。

製鞋：因受到新冠肺炎疫情影響，東京奧運延至 2021 年夏季舉行，國際奧運委員會主席於週三允諾，將全力辦好東京奧運，目前進度良好，奧運商機有助製鞋廠復甦情況，周四製鞋類股包括9802鈺齊-KY、9904寶成、9910豐泰股價皆上漲。

半導體設備：台積電於周四下午舉行法說會，資金流入半導體設備相關類股，包括3583辛耘、3131弘塑、3680家登、6187萬潤，周四股價走揚。

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