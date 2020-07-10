日盛盤後｜利空拉回跌破5日線

美國疫情加州及佛州死亡人數再創新高，美股回檔連帶使得周五亞股普遍呈現回檔，台股加權指數也難遭倖免，加上股王3008大立光對於第三季景氣持悲觀預期，導致近期強勢中小型電子股周五出現較大的賣壓回檔，成交量較前一交易日放大，盤面資金聚焦清潔防疫、生技及風電件族群，終場指數下跌01點，跌幅0.98%，收在12,073.68點，成交金額為2,593.06億元。三大法人合計賣超28.63億元：外資買超2.55億元、投信賣超13.26億元、自營商賣超17.92億元。

台股加權指數觀盤重點：

量能：量增下殺，後續上漲須量增，下跌須量縮。

均線：下檔支撐為月線(約11,724點)附近，上檔壓力為前波高點(約12,273點)附近。

技術指標：KD高檔死亡交叉，不利短多。

櫃買指數下跌3%，收在171.9點。短線支撐為167點附近，壓力為177點附近。

台股選股方向可留意5G、設備、TWS、生技、風電、高殖利率股。

觀盤重點：防疫清潔、生技、風電股強勢

防疫清潔股：美國加州及佛州死亡人數再創新高，使得相關清潔概念股受到資金回補，口罩相關個股1325恆大股價經過回檔整理後，周五再度轉強，9919康那香周五盤中更直接攻上漲停。

風電：因全球風電產業景氣熱絡，6月出貨及合併營收均創今年單月新高的1589永冠-KY，周五股價盤中一度攻上漲停，也帶動相關族群9958世紀鋼不畏大盤下跌，股價逆勢大漲。

生技：本周生技條例再延10年利多，生技股族群個股仍持續輪動走強，4105東洋連續2個交易日爆量，股價創今年新高，其他如4108懷特、4130健亞、1734杏輝、1784訊聯等股價均攻上漲停。

光學鏡頭：股王3008大立光對第三季景氣持保守看待，股價大跌9%以上，拖累相關族群3406玉晶光、3019亞光、6209今國光股價皆出現重挫，後續仍須提防謹慎。

操作建議：全球股市受惠資金行情帶動下持續走高，但美國疫情造成部分州郡死亡人數再創新高，仍須提防再度面臨封城的風險，另外股王3008大立光對第三季景氣持悲觀看法，台股在「萬二」高檔區，類股及個股輪動快速，且震盪幅度會加劇，操作上建議切勿過度追高殺低，靜待拉回量縮止穩後再挑選下半年景氣回溫的產業逢低布局。

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