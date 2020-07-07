日盛盤後｜5日線不破仍有機會再創高

大盤自12,197點拉回修正至8,523點共修正3,674點，反攻至07/07高點12,249點反彈3,726點反彈比率為01，不僅收復失土且再創今年指數高點。週二台股開高走低震盪，最高點12,249點創波段高，最低點12,028點守穩12,000點、5日線（11,925點）、10日線（11,764點）、月線（11,651點）、季線（11,064點）、半年線（11,040點）及年線（11,095點），高低點區間達221點，終場指數下跌23.73點，跌幅0.20%，收在12,092.97點，成交金額為2,754.43億元，大於5日均量（2,260億元）及20日均量（2,058億元），也創8,523點起漲以來最大成交量。三大法人合計買超50.21億元：外資買超45.73億元、投信賣超7.60億元、自營商買超12.08億元。



由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

均線：支撐為11,900點至12,000點，壓力為12,400點至12,500點。

技術指標：KD開口向上，9日K值（87）位處超買區，短線偏多但提防拉回。

櫃買指數跌幅23%，收在170.29點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為167點附近，壓力為175點左右，KD技術指標開口閉合，9日K值（89）位處超買區，短線偏多但提防修正。

台股選股方向可留意6月營收優、第三季展望佳、5G、半導體、PCB、NB/伺服器、高殖利率、生技/防疫等。

觀盤重點：半導體、5G、生技/防疫、運動風為短線盤面主流

半導體：2330台積電成國際戰略公司，帶動廠務、設備、檢測2404漢唐、6196帆宣、3413京鼎、3131弘塑、3680家登、6667信紘科、3583辛耘、3551世禾、6532瑞耘、3178公準、6510精測、6683雍智科技、6223旺矽、3289宜特、3587閎康等將因先進製程而迎來商機。IC設計指標股包括2454聯發科、3034聯詠、3227原相、4968立積、2379瑞昱、8016矽創、6415矽力-KY、5351鈺創、2458義隆、6643M31、4966譜瑞-KY、6104創惟等。

5G：全球拚5G商轉，相關個股如網通5388中磊、6285啟碁、3491昇達科、2345智邦、3596智易、3704合勤控及光通訊的4977眾達-KY、3081聯亞、6426統新、3163波若威、4908前鼎、3234光環、4979華星光等，PA在5G時代用量將增加，3105穩懋、2455全新、8086宏捷科等營運回升，散熱6230超眾、3324雙鴻、3338泰碩、3017奇鋐、3653健策等也因5G而受惠，5G相關通訊元件6271同欣電、3152璟德2020年迎新商機，2449京元電搶食5G大餅，6146耕興5G測試訂單開始攀升，機殼廠2474可成近期營運回升。

生技/防疫：生技為台灣產業的明日之星，可留意包括原料藥4119旭富、1762中化生、新藥4105東洋、1752南光、4162智擎、3176基亞、1760寶齡富錦、1795美時、4147中裕、4174浩鼎4128中天、4743合一、醫材4107邦特、4163鐿鈦、4126太醫、保健食品1707葡萄王、醫美4137麗豐-KY、4190佐登-KY、1786科妍、臍帶血1784訊聯、眼科3218大學光等。新冠肺炎疫情不止，6504南六、4142國光生、8341日友、3023信邦、6582申豐等為相關題材個股。

運動風：各國陸續解封，運動商機再起，可留意如健身器材1515力山、1736喬山、健身房8462柏文、製鞋9910豐泰、9904寶成、9802鈺齊-KY、9938百和、紡織成衣1477聚陽、1476儒鴻、4401東隆興、休閒車5288豐祥-KY、電動自行車9921巨大、9914美利達、高爾夫球8924大田、8928鉅明、8938明安、6670復盛應用等。

PCB：ABF基板需求強勁，相關公司如3037欣興、3189景碩、8046南電等將受惠，2383台光電、6213聯茂、6274台燿將受惠5G相關應用。

伺服器：資料中心建置不停歇、3515華擎、2376技嘉、2377微星、8155博智等將受惠。

車用：Tesla仍未正式量產的電動貨車Cybertruck已開始接受中國買家預訂，國內供應鏈如3665貿聯-KY、1536和大、4551智伸科、6288聯嘉、8349恒燿、8183精星、2360致茂等長線將相對受惠。

※本資料由日盛投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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