日盛盤後｜5日線不破仍有機會再創高
大盤自12,197點拉回修正至8,523點共修正3,674點，反攻至07/07高點12,249點反彈3,726點反彈比率為01，不僅收復失土且再創今年指數高點。週二台股開高走低震盪，最高點12,249點創波段高，最低點12,028點守穩12,000點、5日線（11,925點）、10日線（11,764點）、月線（11,651點）、季線（11,064點）、半年線（11,040點）及年線（11,095點），高低點區間達221點，終場指數下跌23.73點，跌幅0.20%，收在12,092.97點，成交金額為2,754.43億元，大於5日均量（2,260億元）及20日均量（2,058億元），也創8,523點起漲以來最大成交量。三大法人合計買超50.21億元：外資買超45.73億元、投信賣超7.60億元、自營商買超12.08億元。
由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：
- 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。
- 均線：支撐為11,900點至12,000點，壓力為12,400點至12,500點。
- 技術指標：KD開口向上，9日K值（87）位處超買區，短線偏多但提防拉回。
櫃買指數跌幅23%，收在170.29點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為167點附近，壓力為175點左右，KD技術指標開口閉合，9日K值（89）位處超買區，短線偏多但提防修正。
台股選股方向可留意6月營收優、第三季展望佳、5G、半導體、PCB、NB/伺服器、高殖利率、生技/防疫等。
觀盤重點：半導體、5G、生技/防疫、運動風為短線盤面主流
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