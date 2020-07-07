日盛盤前｜週一亞股收紅 台股開高走高

週一 (6 日) 亞股收紅激勵之下，華爾街看漲情緒高漲，希冀於中國經濟復甦，加上 6 月美國服務業活動反彈，美股乘風破浪，Nasdaq、費半指數齊創歷史新高，終場美股四大指數漲幅介於59%~2.67%；特斯拉狂漲逾13%；亞馬遜+ 5.77%；蘋果+2.68%；臉書+2.94%；高通+1.14%；台積電 ADR+5.56%。

週一在周圍股市開高走高，且道瓊期漲幅擴大到超過1%之下，激勵台股開高走高，在半導體、IC設計、設備股、生技股等拉抬下，指數突破12,000點再創高，終場加權指數以上漲54點的12,116.70 點作收，漲幅1.74%，成交金額2494.61億元。三大法人合計買超268.94億元，外資買超201.52億元、投信買超3.32億元、自營商買超64.09億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量增，有利指數持續往上突破年初高點12,197.64點壓力。 均線：7月以來指數沿5日線上漲，未跌破5日線前短多續強。 技術指標：KD黃金交叉，K、D開口持續擴大，K、D值超過80，留意是否高檔鈍化。

櫃買指數上漲51%，收在170.68點，再創今年的新高，短線沿5日線上漲，未跌破5日線前短多續強，支撐約165點附近，壓力為173點附近。

觀盤重點：

在外資回補+除權息旺季+資金行情下，今(7)日指數就有機會突破年初高點12,197.64點壓力，未出現爆量長黑K棒前，短多續強，偏多操作為宜。

2327國巨、2456奇力新6日盤後公布6月營收，無懼於季底盤點效應，雙雙優於預期，其中國巨單月營收4億元，寫下十七個月以來新高紀錄，法人據此推算國巨第二季EPS上看7.2～7.5元，累計上半年獲利可望輕鬆突破一個股本，達12～13元，第三季營運將因基美挹注大筆營收而登頂。

IC設計廠2379瑞昱、3034聯詠、3227原相、2436偉詮電昨（6）日公布6月業績，瑞昱以79億元，創單月新高，月增6.2%，單季營收同登高峰；聯詠單季營收以186.1億元，改寫新猷。

射頻IC業者4968立積6日應主管機關要求，公布5月自結獲利5,690萬元，年增149%，每股純益92元，已超越首季每股純益0.7元。加上4月每股純益0.42元，合計4、5兩個月每股純益已達1.34元。

散熱模組廠3338泰碩6日公告6月營收32億元，為歷史次高，並且是歷來同期最佳，月增0.3%，年增48.7%。上半年營收26.75億元，年增35.5%。泰碩不畏新冠肺炎疫情，上半年營運大幅優於去年同期，主因獨吃中國大陸第二大5G設備廠中興5G基地台散熱器訂單，下半年仍會持續出貨，加上近期三星旗艦機Note 20已開始拉貨，後市營運可期。

※本資料由日盛投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!