日盛盤後｜指數創波段高點

台股站上5日線(11,666點)、10日線(11,615點)、月線(11,555點)，盤中漲幅擴大，資金浪潮推升下，指數最終上揚72點，漲幅0.87%，收在11,805.14點，成交金額為1,889.94億元。三大法人合計買超29.8億元，外資買超28.58億元、投信賣超4.71億元、自營商買超5.93億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量縮的驚驚漲走勢，後勢仍需量價得宜方對盤勢有利。

均線：支撐為月線(約11,555點)附近，壓力為12,000點附近。

技術指標：KD向上，持續偏多格局，惟K值大於80，留意漲多回檔的可能。

櫃買指數漲幅76%，收在165.15點。支撐為10日線(約160點)附近，壓力為170點附近，KD交叉向上，偏多格局，惟K值大於80，留意漲多回檔的可能。

觀盤重點：指數均線多頭排列，並且創波段高點，雖有漲多回檔的可能性，但仍是多頭格局不變，操作上可逢拉回進行布局，台股月線未跌破前，仍可偏多看待，短線台股選股方向可留意半導體、5G相關、車用、內需、NB/伺服器、生技、高殖利率等。

觀盤重點：車用、生技、PCB、設備、光通訊等強勢

車用：台灣6月車市反彈，以及特斯拉持續創高帶動下，車用相關個股如2207和泰車、4551智伸科、2231為升、1536和大、2228劍麟等股價收紅。

生技：二次疫情疑慮仍存，檢測相關需求上升，生技類股持續強勢，相關個股如4128中天、4142國光生、4133亞諾法、1760寶齡富錦、4743合一等走勢凌厲。

PCB：產業可望受惠5G/AI/HPC/智慧裝置等需求提升，貢獻未來營運表現，相關個股如6213聯茂、6274台燿、2383台光電、8046南電、3037欣興、4927泰鼎-KY、6269台郡等。

設備：受惠中美貿易戰，擴大對非美系設備的採購，加上科技大廠維持資本支出及擴充產能需求增加，相關個股如3131弘塑、6196帆宣、6223旺矽、6532瑞耘、3413京鼎等可望挹注營運。

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