日盛盤後｜站穩5日線續揚 惟須留意價量背離

在周二美國費半指數大漲背景下，周三台股延續多方格局，股王3008大立光跳空開高、帶動指數上攻氣勢，資金往蘋概、顯卡、伺服器、IC設計等類股做多方輪動，加權指數站穩5日均線續揚，終場上漲18點，收在11,703.42點，漲幅為0.71%，成交金額為1927.57億元，籌碼方面，三大法人合計買超47.31億元：外資買超36.5億元、投信買超1.22億元、自營商買超9.59億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量縮，持續呈價量背離，未來上攻須補量、下跌須量縮，較有利多方行情延續。

均線：目前指數位處5日線(約11,628點)之上，10日均線、月線翻揚且呈多頭排列，下檔支撐留意月線

(約11,520點)附近位置。

(約11,520點)附近位置。 技術指標：KD呈黃金交叉，開口略有放大，呈多方格局。

櫃買指數漲幅40%，收在162.3點，周三漲勢較加權指數強、並創波段新高，目前站在5日線(約160點)之上，且呈價漲量增，短線價量配合情況相對加權指數佳。

觀盤重點：近日疫情利空對市場的衝擊力道鈍化，時序進入7月份，在10號前上市櫃公司營收將陸續公告，預期市場目光將逐漸轉向業績成長股，今日諸多IC設計成長股即受買盤青睞。雖目前盤面上熱錢尚未有明顯退場跡象，但類股輪動快速，且大盤價量背離，短線仍建議不宜過度追高，後續選股方向可關注績優蘋概股、5G趨勢股、遠距辦公受惠股、中國基建概念股、及高殖利率股。

觀盤重點：電子成長股受買盤青睞

蘋概：市場傳出和碩旗下iPhone組裝廠在進行3款iPhone 12新機的打樣，預期蘋果新款iPhone可望在9月如期亮相，受新機題材激勵，蘋概股受買盤青睞，相關個股包括3008大立光、3406玉晶光、6269台郡、2474可成、6456 GIS-KY，周三股價同步上漲。

顯卡 : 因新冠疫情因素，遠距辦公、教學趨勢推升筆電、板卡DIY需求，加上下半年輝達(NVIDIA)與AMD均有顯卡新品上市，有望帶動換機潮，相關概念股2376技嘉、2377微星、3515華擎受惠可期，周三股價同步齊揚。

伺服器：亞系外資指出，短期內並未看到下半年伺服器有減緩現象，將6669緯穎納入追蹤，給予買進評等，目檟價1100元，周三除6669緯穎外，伺服器相關個股2356英業達、8210勤誠亦受買盤青睞。

水泥：大陸水泥市場逐漸恢復到正軌，發貨量回升，在中國政府強力推動基礎建設下，西進水泥廠2020下半年營運成長性可期，相關個股包括1101台泥、1102亞泥，股價於周三雙雙收紅。

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