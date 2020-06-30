日盛盤後｜台股指數重返5日均線之上

在周一美股彈升帶動下，周二台股表現回神，股王3008大立光點燃多方氣勢、類股呈多方輪動，終場加權指數上漲62點，站上5日均線，收在11,621.24點，漲幅為0.68%，成交金額為1956.98億元，籌碼方面，三大法人合計買超75.18億元：外資買超68.39億元、投信賣超9.29億元、自營商買超16.09億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量縮，呈價量背離，未來上攻須補量、下跌須量縮，較有利多方行情延續。

均線：目前指數位處5日線(約11,602點)之上，10日均線、月線翻揚且呈多頭排列，下檔支撐留意月線

(約11,490點)附近位置。

(約11,490點)附近位置。 技術指標：KD呈黃金交叉，開口略有放大，呈多方格局。

櫃買指數漲幅74%，收在160.06點，周二與加權指數同步上漲，目前站在5日線(約159.5點)之上，且呈價漲量增，短線價量配合情況相對加權指數佳。

觀盤重點：雖然歐美地區疫情有升溫疑慮，但若未大舉封城、影響經濟，利空對市場的衝擊力道可望淡化，目前在Fed無限量QE的背景下，加上新台幣匯率維持高檔，熱錢尚未有明顯退場跡象。題材方面，新款iPhone可望於9月如期亮相，後續選股方向可關注績優蘋概股、5G趨勢股、遠距辦公受惠股、伺服器、及高殖利率族群。

觀盤重點：生技暫歇、資金流向電子 指數盤堅

ABF載板 : 5G通訊應用帶動資料中心、伺服器、網通設備發展，對ABF載板需求量同步提升，ABF載板需求強勁態勢可能延續至2022年、在未來3年存在供應缺口。相關供應鏈包括3037欣興、3189景碩、8046南電受惠可期，周二股價同步齊揚。

Mini Led：據韓媒報導，採用 Mini LED 背光顯示的 iPad Pro 產品現已進入試產階段，市場法人預期，Mini LED 將是蘋果未來所積極導入的核心技術，相關個股包括設備廠6706惠特、6261久元、晶片供應商2448晶電、打件製程6278台表科，周二漲勢具族群性。

觀光餐飲：端午節四天連假的擁擠塞車盛況，可見國內旅遊風氣明顯增溫，配合政府發放的振興三倍券於7月15日上路、且暑假到來，觀光餐飲業者業績復甦可期，相關個股包括2752豆府、2740天蔥、2722夏都、2727王品、2722夏都、2736高野，周二受買盤青睞。

航太：在停飛逾15個月之後，波音737 Max飛機獲美國聯邦航空總署（FAA）許可，將進行客機的試飛計畫，周二航太概念股包括3178公準、3004豐達科、4572駐龍、4541晟田，股價同步上漲。另外，3005神基因有轉投資3004豐達科，股價亦受激勵。

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