日盛盤後｜台股指數節後補跌

因台股端午假期期間，美國新冠肺炎確診人數創單日新高，美股四大指數累計跌幅超過3%。周一台股開盤補跌壓力沉重，盤中再逢亞股走弱，連動台股跌幅持續擴大，收盤下跌05點，報11,542.62點，跌幅1.01%，失守五日線。

OTC指數開低，但因生技族群再度撐盤，收盤下跌46%，收在158.89點，呈現相對抗跌。目前上方壓力在160點，下方支撐則為月線154.40點。

加權技術面與籌碼面：

均線：周一台股開低走低，收長黑K棒，暫時失守5日均線。

量能：節後首日交易，收盤量微增至2,071.27億元。

技術指標：日KD指標黃金交叉開口縮小、MACD柱狀體零軸之下走低。

法人籌碼：三大法人合計-165.12億元；外資-138.45億元、投信-7.28億元、自營-19.39億元。

觀盤重點：權值股補跌 生技、IC設計、自行車個股表現

生技：美、日新增確診人數再飆高，資金再回防疫族群。疫苗4142國光生、6547高端疫苗，檢測4133亞諾法、1760寶齡富錦，新藥4743合一、6492生華科、6576逸達，防疫1732毛寶、9919康那香、6504南六強勢上漲。

IC設計與IP服務：APPLE未來將改採自家研發晶片，加上中美貿易再傳雜訊，IP服務3443創意、3035智源走高，但3661世芯-KY、3529力旺拉回整理。6104創惟受惠USB 4.0新規格釋出，外資轉買超，股價持續震盪走揚。另外，封測廠3374精材下半年營運看俏，早盤一度亮燈漲停

自行車：受惠歐美自行車經銷商庫存回補潮帶動，6月營收有望走高，9914美利達、5306桂盟、8933愛地雅股價逆勢上漲。

遊戲：時序即將進入暑假，加上疫情轉趨不明朗，5478智冠、6169昱泉收盤上漲超過4%。

操作建議：國際股市隨新冠疫情，進入多空拉鋸，台股維持快速輪動。短線可關注6月營收、IC設計、5G相關題材個股操作，慎防持股過高風險。

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