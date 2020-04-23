日盛盤後｜震盪盤堅 擇強擇優操作

受到WTI原油期貨第二天大跌，美股也連兩天下跌的衝擊下，週三台股在10日線下開出，並下探月線，隨後在亞股普遍縮小跌幅，上證一度翻紅，加上防疫、被動元件、LED股等族群走強下指數震盪走高，台股終場以上漲32的10307.74點作收，漲幅0.19%，成交金額1522.49億元。三大法人合計賣超43.47億元，外資賣超34.49億元、投信賣超0.58億元、自營商賣超8.39億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量縮，短線觀望氣氛稍濃，留意後勢的價量變化。

均線：小幅跌破10日線，若能突破5日線反壓則短線轉強，否則恐將再次回測月線支撐。

技術指標：4/21 KD死亡交叉，K、D值向下修正且仍在50以上，若跌破50恐整理時間較長，未出現黃金交叉前持續整理。

櫃買指數上漲91%，收在129.90點，守穩10日線，若能突破5日線反壓則短線轉強。支撐約127點附近，壓力為131.69點附近。

觀盤重點：指數4/21跌破5日線，短線進行整理，若能突破5日線反壓則短線轉強，否則恐將再次回測月線支撐，短線可留意防疫股、被動元件、LED股等。

觀盤重點：防疫、被動元件、LED、業績成長、高殖利率、庫藏股

防疫股:受到敦睦艦隊染疫影響下，防疫概念股由1325恆大、6504南六領軍上漲，包括:檢測相關的1760寶齡富錦、4133亞諾法、8436大江等，量測體溫相關的5471松翰、6457紘康等都有5%以上的漲幅。

被動元件:在2492華新科CB溢價25%，高於市場預期，且傳出部分型號將漲價近二成的激勵下，由2492華新科漲停領軍，包括: 2327國巨、6173信昌電、2478大毅、3026禾伸堂等都有3%以上的漲幅。

LED：在高階NB、Monitor今年陸續導入mini LED背光，尤其又以蘋果的動態最受矚目，外傳下半年iPad Pro、Macbook Pro新品均有計劃搭載的激勵下；除了3698隆達、6226光鼎、4956光鋐、8112至上攻上漲停外，2448晶電、3437榮創、2486一銓、3031佰鴻等都有5%以上的漲幅。

操作建議：近期受到原油期貨大跌衝擊，國際股市普遍回檔，而台股小幅跌破10日線，若能突破5日線反壓則短線轉強，否則恐將再次回測月線支撐，建議投資人宜汰弱換強，來面對未來盤面變化，短線台股可留意防疫、被動元件、LED、業績成長、高殖利率、庫藏股等。

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