宏遠盤前｜低檔反彈已逾五成 留意個股表現

文／宏遠投顧

急跌且大跌，大彈4~6成的慣性

通常大盤及個股股價在短期間遇到大利空而急速大跌，大跌完畢後也會以V型反轉的急彈做表現，通常急跌且大跌，也會初步急漲4~5成，這是基本的反彈幅度及慣性；近期美股反彈至今已超過5成，接近0.618位置，反彈更為強勢。台股漲跌當然以美股馬首是瞻，美股大反彈，台股跟著大反彈；但是台股出現大跌後的反彈，第一波大幅反彈約為波段跌幅的4~6成之間，參考2018年10月台股大盤及2015年5月到8月底的台股大盤，台股指數大跌之後，第一波反彈4成及6成，就有這樣的情況，至於強勢股股價則會反彈 4~6成以上，就看當時政策護盤及個股的基本面及籌碼面而定，決定反彈幅度多寡。

爆量留長上影線，留意轉折可能性

當台股大盤及個股股價反彈超過5成之後，市場投資人又會往反彈跌幅的0.618做高度期望，市場投資氣氛會偏向樂觀也認為還會再往上漲，這樣的樂觀氣氛也使得投資人唯恐錯失這樣的投資機會，所以很多人就開始衝進來買股票或是搶短，的確也會再推升股市大盤及個股股價往上漲，使人感覺到要往前波跌幅的0.618邁進，就如同目前美股及台股大盤也開始要往0.618邁進一般。但從以往歷史經驗來看，台股大盤出現大跌後的第一波大反彈，反彈到前一波跌幅的6成附近，往往就達到短線上漲極限，然後會再往下修正。這是因為，其一是經濟基本面及個股的產業面已經變差，沒有以前這麼樂觀，後來因為美股或台股公布經濟數據或個股獲利及未來展望不如預期，大盤指數及個股股價彈多回跌；其二是在本波低點大力買進的大戶或投資人，以及之前被套的投資人開始想賣股票做獲利了結或是降低虧損。



所以當指數大幅反彈到波段跌幅的0.5~0.618之間，指數及個股股價會開始大幅震盪，甚至一個大利多使得股市及個股成交量爆大量，且出現指數及個股股價開高走低留長上影線只收小紅，甚至個股股價翻黑，就可能達到本波反彈高點，屆時股市大盤及個股股價可能出現漲多拉回。初期因市場氣氛轉趨樂觀且認為會持續V型大反彈，因而股價稍微回跌就會吸引投資人進場買進，股市大盤及個股股價只出現慢性盤跌；此時伴隨著融資增加及融券回補完畢，股價開始轉弱，一旦美股出現漲多大幅回跌，台股大盤及個股股價也會大幅回檔。



2008年爆發全球金融危機及股市暴跌，給股神巴菲特和波克夏等大型投資公司進場撿便宜的機會；但是面對此次嚴峻疫情來襲，股神巴菲特採取很保守的策略因應，其合夥人孟格說：全球經濟衰退已無可避免，但會持續多久仍不確定；當史上最嚴重的颱風來臨時，我們就像一艘船的船長，只想度過這場風暴，寧願帶著大量的流動性資產走出困境。

最好賺時點已過，僅剩個股表現

台積電公布優於預期的第一季獲利及第二季展望、吉利德的瑞德西偉證實對

新冠肺炎顯著有效，在台積電股價大漲及美股期指大漲之下，4月17日台股大盤最多大漲335點，台股大盤指數最高來到10,710點，剛好大彈到台股指數大跌3,645點的0.6位置。台股大盤最後收在10,597點上漲221點，爆大量留上影線，除了台積電、大立光、鴻海等三王以及少數個股股價強勢外，大多數個股股價開高走低收小紅甚至許多個股股價還翻黑，應該是厲害的投資人趁股市大盤及個股股價大漲之際在賣股票。這一次台股大盤大幅反彈是否可以脫離以往的歷史經驗(反彈0.6)，直接反彈挑戰波段跌幅的0.618甚至超過？或是做520行情呢？沒有人有把握，畢竟受到疫情影響真的很嚴重。即使目前個股股價仍有上漲空間，或有機會突破0.6再往0.618邁進，但因最好賺時點已過，再漲的空間越來越有限，個股股價也將會震盪劇烈，只剩少數個股有較多的表現。

目前基本面沒有之前這麼好，個股股價大幅反彈後，仍然要面對未來經濟數據及個股基本面不如先前預期好的情況，且因大盤及個股股價反彈至今，預期短線買進的報酬率已不高，此時胡亂追高股價恐怕就會被套到，除非將來個股股價有出現往下再大跌一次，才會再出現較高的投資報酬率。如果未來大盤及個股股價還有機會大漲，最好是透過利空往下再來洗盤一次，屆時籌碼洗乾淨且浮額變得更輕，大盤及個股股價就有機會再做第二波大反彈。

操作策略及建議

台股跌深反彈，任何股票大跌後都會出現跌深反彈，只是反彈幅度多寡而已，受到疫情影響造成失業率大增，未來一兩季全球經濟不會好，大盤指數及個股股價已大幅反彈，不能再看得很樂觀；建議投資人以刪去法剔除不可投資的產業及弱勢股，只選擇未來趨勢有利的產業及強勢股就好，汰弱留強。

目前及未來趨勢有利的產業以食品、防疫、PC及伺服器、遠端視訊及5G網通、宅經濟、自動化、眼科等產業為主，電子股以承接中國PC和伺服器品牌廠及中國5G接單比重較高的台廠較優；惟近期相關股價已大幅反彈，短線不建議再大量追高，須等股價拉回再來承接。

近期大盤及個股股價已大幅反彈，短線股價技術指標已過熱且投資人偏向樂觀之際，反而需要提高警覺可能出現漲多回跌；建議持股滿手者，至少降低一半以上持股；持股一半者，逢高仍須降低部分持股外，也要汏弱留強；空手者，可趁未來個股股價漲多回跌找買點，短線持股3~5成就好，高出低進區間操作。

未來個股股價如有漲多回跌，搶短標的最好是獲利好且股價跌很深、籌碼越乾淨的低股價基期個股，反彈幅度將會比較大。至於股價基期還很高者，建議不要亂搶，更須提防股價反彈後，或因未來業績及獲利不如預期及下修，或台股及美股漲多回檔，出現補跌或大跌。

※本資料由宏遠投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證

🎯加入工商時報Telegram頻道 📱精選新聞不漏接! https://t.me/ctee_telegram