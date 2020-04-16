日盛盤前｜美股尾盤拉升 台股上漲量增

美股儘管早盤因摩根士丹利財報不佳弱勢，但台積電ADR大漲帶領晶片股強彈，加上收盤前美國總統川普公布重啟經濟指南，美股尾盤急遽拉升，終場美股四大指數漲跌幅介於14%至+2.61%，其中以費半指數最為強勢，台積電ADR上漲5.52%。

量價及技術面：

量能：量縮拉回，後續上漲須量增，下跌須量縮。 均線：下檔支撐為10日線(約10,114點附近)，上檔壓力為約10,600點附近。 技術指標：KD在80以上超買區，即將向下交叉，短線上檔要提防賣壓。

櫃買指數上漲39%，收在130.67點。短線支撐為124點附近，壓力為135點附近。

觀盤重點：

國際股市隨著各國央行持續救市呈現一波反彈，尤其美科技股反彈至季線附近，將面臨財報周考驗，台股指數在回補3/13的缺口，預期短線上進入高檔震盪機會較大，操作上不宜過度躁進追價，靜待拉回可挑選疫情受惠股或下半年基本面回溫的產業，布局做短線操作。選股方向可留意矽晶圓、NB、PA、生技、高殖利率股。

2330台積電法說會釋出的展望「強大」，外資圈紛紛拍手叫好，衝刺3奈米腳步不受新冠肺炎疫情影響而停歇。2330台積電表示，今年全年資本支出仍續創新高，維持原訂150億美元至160億美元不變。另外2330台積電總裁下修今年全球半導體扣除記憶體的產值預估值，由原估年增8%，降至零成長甚至小幅衰退；晶圓代工產值年增率也由原估17%，降至11%，2330台積電因擁有製程領先優勢，成長幅度仍可超越產業平均數。針對華為禁令，台積電劉董事長坦言對營運有影響。

新冠肺炎疫情重創手機市場買氣，繼三星傳出將於5月砍單之後，華為、OPPO、vivo、小米等中國大陸四大手機廠也傳出有意在6月大幅下修訂單，幅度最高達四成。大陸手機品牌是聯發科最重要的客戶，四大品牌廠大砍訂單，市場憂心2454聯發科後市有壓。

2454聯發科出大包！安全認證廠商UL透過官方新聞管道宣佈，由於MediaTek（2454聯發科）推出的Helio G90等多款SoC違反PCMark測試規範，有在執行效能測試時「最佳化」電力管理之嫌，造成有超過50款智慧型手機的測試成績從PCMark效能排行被除名。

2317鴻海集團昨（16）日宣布，富士康高端半導體封測專案正式落戶中國大陸青島，將在今年開工，2021年投產，2025年量產。此舉為集團半導體布局再下一城，也符合集團發展3D封裝的方向。

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