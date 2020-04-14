日盛盤後｜5日線不破仍有機會創反彈高

大盤自2019年08/06低點10,180點上漲至12,197點共上漲2,017點，突破2018年高點11,270點，創30年新高，但也快速由12,197點拉回修正至8,523點，修正3,674點，反彈2、0.382、0.5、0.618及0.8分別為9,258、9,926、10,360、10,794、11,462點，04/14高點10,344點創反彈高且逼近反彈係數0.5。周三為台指期結算日，週四有2330台積電的法說會，週二台股開高走高震盪，最高點10,344點仍未收復季線（10,927點）、年線（10,993點）及半年線（11,279點），最低點9,點守穩5日線（10,169點）、10日線（9,966點）、月線（9,661點）及10年線（9,130點），終場指數上漲233.72點，漲幅2.31%，收在10,332.94點，成交金額為1,570.34億元，大於5日均量（1,468億元）但小於20日均量（1,728億元）。三大法人合計買超185.58億元：外資買超151.22億元、投信買超19.12億元、自營商買超15.23億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。 均線：支撐為5日線至10日線，壓力為10,360點至2年線（約在10,710點）。 技術指標：KD開口向上，9日K值（90）位處超買區，短線偏多但提防拉回。

櫃買指數漲幅98%，收在128.55點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為126點附近，壓力為133點左右，KD技術指標開口向上，9日K值（93）位處超買區，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括半導體、IC設計、PA、散熱、PCB、生技/防疫、車用等。

台股選股方向可留意5G、半導體、PCB、NB/伺服器、高殖利率、生技、金融、車用、防疫概念股等。

觀盤重點：半導體、PCB、被動元件、5G、蘋概、車用、生技/防疫、紡織、金融相對強勢

半導體：晶圓代工受惠大陸晶片去美化，帶動廠務、設備、檢測2404漢唐、6196帆宣、3680家登、6667信紘科等將因先進製程而迎來商機。IC設計指標股包括2454聯發科、3034聯詠、3661世芯-KY、6415矽力-KY、3443創意、6531愛普等，5471松翰、6202盛群、6457紘康受惠額溫槍帶動MCU需求。

宅經濟：疫情影響，宅經濟需求上升，網購8044網家、8454富邦媒、電競3515華擎、2376技嘉、2377微星、NB2353宏碁、2357華碩、任天堂3227原相、4968立積、2379瑞昱、遊戲3293鈊象、5478智冠、6180橘子、3083網龍、4994傳奇逆勢受惠。

蘋概：蘋果打算降價促銷，3008大立光、3406玉晶光、2474可成、4958臻鼎-KY等可望受惠。

車用：Tesla上海廠復工投產，國內供應鏈如3665貿聯-KY、1536和大、4551智伸科等將相對受惠。

生技/防疫：生技為台灣產業的明日之星，可留意包括原料藥4119旭富、1762中化生、新藥1752南光、1760寶齡富錦、醫材4107邦特、4126太醫、保健食品1707葡萄王、醫美4137麗豐-KY、4190佐登-KY等。新冠肺炎全球擴散，6504南六、4142國光生、1732毛寶、1730花仙子、9103美德醫療-DR、1325恆大、9919康那香、3373熱映、8341日友、3023信邦等為相關題材個股。

紡織：資金輪動，1477聚陽、1476儒鴻等週二相對強勢。

金融：近期強勢指標包括2881富邦金、2891中信金、2883開發金、2823中壽等。

※本資料由日盛投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 📱精選新聞不漏接! https://t.me/ctee_telegram