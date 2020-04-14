日盛盤後｜5日線不破仍有機會創反彈高
大盤自2019年08/06低點10,180點上漲至12,197點共上漲2,017點，突破2018年高點11,270點，創30年新高，但也快速由12,197點拉回修正至8,523點，修正3,674點，反彈2、0.382、0.5、0.618及0.8分別為9,258、9,926、10,360、10,794、11,462點，04/14高點10,344點創反彈高且逼近反彈係數0.5。周三為台指期結算日，週四有2330台積電的法說會，週二台股開高走高震盪，最高點10,344點仍未收復季線（10,927點）、年線（10,993點）及半年線（11,279點），最低點9,點守穩5日線（10,169點）、10日線（9,966點）、月線（9,661點）及10年線（9,130點），終場指數上漲233.72點，漲幅2.31%，收在10,332.94點，成交金額為1,570.34億元，大於5日均量（1,468億元）但小於20日均量（1,728億元）。三大法人合計買超185.58億元：外資買超151.22億元、投信買超19.12億元、自營商買超15.23億元。
由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：
- 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。
- 均線：支撐為5日線至10日線，壓力為10,360點至2年線（約在10,710點）。
- 技術指標：KD開口向上，9日K值（90）位處超買區，短線偏多但提防拉回。
櫃買指數漲幅98%，收在128.55點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為126點附近，壓力為133點左右，KD技術指標開口向上，9日K值（93）位處超買區，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括半導體、IC設計、PA、散熱、PCB、生技/防疫、車用等。
台股選股方向可留意5G、半導體、PCB、NB/伺服器、高殖利率、生技、金融、車用、防疫概念股等。
觀盤重點：半導體、PCB、被動元件、5G、蘋概、車用、生技/防疫、紡織、金融相對強勢
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