宏遠盤前｜股價大彈不追高 靜待回檔再投資



股價大彈不追高

FED宣布無限量QE來解決市場欠缺資金及流動性問題、美國參議院宣布2兆美元振興經濟方案、G20 聯手救市，歐美股市從3月24日出現大反彈，解除

近期美股及全球股市大跌約4成的恐慌情況。美股四大指數從3月23日最低點反彈至今已反彈之前跌幅的1/2，未來是否會再持續大幅反彈，除了取決於美國政府強力貨幣及財政政策外，也需要疫情有減緩的跡象。若是疫情仍在美國及全球大幅延燒、美國初領失業金大增及非農就業人數大減，將不利未來消費、企業獲利可能調降，近期美股四大指數大彈後，也就不能太樂觀，須提防拉回的可能。除非有治療肺炎的藥方出現及肺炎疫情減緩，大家回到工作崗位上班、失業率大降、消費需求回升，美股及全球股市才會繼續大幅反彈。不過，即使近期美股四大指數可能出現漲多拉回的可能，在美國政府財政政策及貨幣政策積極救市之下，短期間應該也不至於會那麼快就跌破前低，美股四大指數及個股股價漲多拉回，仍將提供另一次的投資機會。

國安基金進場護盤、美股出現反彈，台股大盤從最低的8,523點反彈到近期最高的10,246點，似有挑戰台股大跌3,600多點的1/2幅度約在10,350點位置。近期台股大盤及個股股價大彈後，雖因籌碼乾淨及融券回補，使得個股股價表現還算強勢，即使個股股價仍有上漲機會，但短線個股股價技術指標已達超買，大多數個股股價的日KD值已來到80~90多的高檔區，且因融券回補完畢往往股價表現就會出現弱勢，因此不僅短線不能再任意追高，且須留意股價漲多後的可能拉回。包含即將公佈的第一季財報可能不佳、第二季面臨需求不振且可能調降業績的挑戰，或是美股可能的漲多回跌，都需提防台股大盤及個股股價急彈後可能漲多拉回。

靜待強勢股回檔再投資

受到疫情及全球封鎖的影響，不僅全球生產供應及市場需求大亂及降低，中小企業倒閉及失業潮的增加，面對未來景氣不明朗及失業的風險，會改變民眾消費行為及生活習慣。從一般個人及家庭來說，在預算有限且未來景氣不確定及失業率大增，一般民眾第一優先選擇是對民生必需品出現多買，造就近期食品股股價反彈較強，其次則是增加防疫用品的大量支出，以及在家上班或上課多花2~5萬元台幣買一台PC或更多台PC、遠端視訊產品及網路費用的額外支出，對相關供應鏈有利。但額外支出的消費將會排擠非必需品，如3C消費性電子產品、手機換機需求(大立光調降第二季業績，接下來留意4月16日台積電法說)、衣服、運動用品、房地產、車市、耐久材等等消費。另外，疫情影響降低大家外出活動有利宅經濟相關產業，但宅經濟個股股價在高檔區，宅經濟需求增加對眼睛的傷害更多，預期未來眼科相關產業將是長多格局。



對企業來說，面對經濟不景氣及可能的倒閉風險，資本支出必然大減，非必

要支出不會亂花，近期會投資的的，可能只剩5G建置、遠端上班所需的遠端視訊及筆電、雲端儲存、伺服器、自動化生產會持續進行，上述業績比重高的廠商有利。全球受到疫情影響而封城及在家上班，預期5G網路建置將會延後，短線出貨至歐美國家5G比重較高的相關個股將會不利。近期中國工廠復工順利，中國PC及手機品牌廠積極搶市占率、中國地區5G建置加速，台廠對中國品牌廠及中國5G接單比重較高者，將優於歐美接單比重較高者。

近期台股個股股價反彈最強勢者，除少數防疫受惠股外，就是集中在食

品、PC/NB及伺服器、遠端視訊及5G網通、宅經濟、自動化、眼科等產業為主的個股，有些個股股價反彈回到崩跌前的位置甚至還創新高，如金像電、華擎、英業達，另股價反彈到接近崩跌前位置，如義隆、仁寶、廣達、智邦、泰碩、晶技等等，或是從最低點到近期最高點股價反彈超過4~5成以上者，如健策、欣興、瀚宇博德、技嘉、大學光等等。近期上述相關公司股價已大幅反彈，短線不建議再大量追高，可等股價拉回再來逢低承接，高出低進來賺取短線投資利益。

提防業績下修潮出現

肺炎全球蔓延，導致許多國家加強管制邊境及封城，市調機構IC Insights在一個月內二度下修今年半導體市場營收預估，由年初預估的年成長達8％，逆轉為年衰退4％。Gartner(顧能)同樣認為，疫情衝擊半導體供應鏈及需求，預估今年全球半導體營收將較去年減少0.9％，相較於年初時樂觀預測12.5％年增率，出現大幅衰退。觀察過去30年來，全球半導體產業只有2008～2009年金融海嘯爆發時間，首度出現全球半導體市場營收規模連續2年衰退的情況，倘若今年半導體市場又較去年衰退，將是半導體市場歷史上第二次出現連兩年衰退。

雖因中國工廠復工順利及客戶補庫存，使得台灣廠商公布3月業績普遍比2月大幅成長，甚至第一季業績表現也不錯，近期股價表現較佳；但4月9日大立光法說率先調降第二季業績展望，上週大立光股價表現弱勢，本週要留意的則是台積電法說。雖然台積電公布3月及第一季營收優於預估，但是在大立光調降第二季業績展望，及上述兩家市調機構調降2020年全球半導體市場營收展望，在疫情全球蔓延導致許多國家加強管制邊境及封城，造成失業率大增以及全球消費需求陷入保守之際，提防台積電法說也可能會對第二季看法趨向保守，使得股價表現也可能開始轉弱。

原本市場預估疫情為短暫現象，許多上市櫃公司、研究員及分析師仍然對負責的產業及個股還很樂觀，但是經過最近一個多月來疫情蔓延，全球封城及失業率大增的衝擊，預期可能在不久的將來，許多上市櫃公司、研究員及分析師，將會開始紛紛調降各產業及相關公司的業績、獲利、目標價等下修潮，使得個股股價漲多拉回打第二隻腳或震盪打底，然後隨疫情在6月以後逐漸穩定，再重啟另一波的反彈或上漲。

操作策略及建議

台股跌深反彈，任何股票大跌後都會跌深反彈，只是反彈幅度多少，受到疫情影響造成失業率大增，未來一兩季全球經濟不會好，股價反彈不能再看得很樂觀，建議投資人以刪去法剔除不可投資的產業及弱勢股，只選擇未來趨勢有利的產業及強勢股就好，汰弱留強。

目前及未來趨勢有利的產業以食品、防疫、PC 及伺服器、遠端視訊及5G網

通、宅經濟、自動化、眼科等產業為主，電子股以承接中國PC和伺服器品牌廠及中國5G接單比重較高的台廠較優。惟近期上述相關公司股價已大幅反彈，短線不建議再大量追高，須等股價拉回再來承接。

近期大盤及個股已大幅反彈，且在短線技術指標已達過熱的情況下，可能出現漲多回跌，建議持股滿手者，至少降低一半以上持股；持股一半者，逢高仍須降低部分持股外，也要汏弱留強；空手者，可趁未來個股股價漲多回跌找買點，短線持股3~5成，高出低進區間操作。

未來個股股價如有漲多回跌，搶短標的最好是獲利好且股價跌很深、籌碼越乾淨的低股價基期個股，反彈幅度將會比較大。至於股價基期還很高者，建議不要亂搶，更須提防股價反彈後，或因未來業績及獲利不如預期及下修，或台股及美股漲多回檔，出現補跌或大跌。

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