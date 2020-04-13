日盛盤前｜美股上週表現亮眼 台股高點可期

美股上週五因逢耶穌受難日，休市一天。美股上週表現亮眼，標普 500 大漲1%，創1974年以來最大單周漲幅，道瓊漲幅也超過 12%。那斯達克勁揚 10.6%，締造 2009 年來最大週漲幅。新冠肺炎疫情期間，標普500跌幅最深達34%，遠低於金融危機時的57%和網路泡沫的49%。上週反彈過後，標普500波段跌幅減為18%，那斯達克只跌了6%。本週由多家銀行率先發布財報之時，或許可從中探得美國經濟走向的蛛絲馬跡。

上週五在美股漲跌互見，台積電 ADR -1.94 %，加上股王大立光看淡2Q20業績的影響，台積電、大立光連袂走跌，也影響台股表現，幸好金融、電機、橡膠等類股轉強拉抬指數，整個交易日加權指數僅在10103~10165點約62點的狹幅區間震盪，台股終場以上漲18的10157.61點作收，漲幅0.38%，成交金額僅1217.70億元。三大法人合計賣超5.86億元，外資賣超0.16億元、投信買超3.21億元、自營商賣超8.91億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量縮，未脫反彈格局常態，未出現爆量長黑前仍有高點可期。 均線：短線沿5日線上漲，未跌破5日線前反彈格局不變，有機會震盪走高化解上方缺口壓力。 技術指標：KD黃金交叉，K、D均突破80進入超買區，但若出現高檔鈍化，將有利漲勢持續，未出現死亡交叉前仍有高點可期。

櫃買指數上漲84%，收在126.36點，與加權指數同樣沿5日線上漲。支撐約123.5點附近，壓力為128.14點附近，未跌破5日線前漲勢不變。

觀盤重點：

指數從3月24日站上5日線，就沿著5日線上漲，未跌破5日線前反彈格局不變，在未出現反轉訊號前，偏多操作為宜，短線可留意宅經濟概念、金融、散熱模組、生技、風電、被動元件股等。

疫情爆發以來，包括口罩、消毒、體溫測量器、新藥、原料藥等產品，到宅經濟的伺服器與網通相關商品，以及遊戲、資安族群等都成為「防疫概念族群」，隨上市櫃公司營收公布，真實受惠程度原形畢露，其中，包括2345智邦、6457紘康等15檔個股第一季營收年增，10日並獲外資回頭買超，「有基之彈」也讓防疫概念股本周有望維持續航力。

新冠肺炎疫情干擾全球經濟，不過，來自5G基地台、網通（交換器高速運算）、遊戲機等三大應用仍持續成長，挹注PCB相關業者可望享有急單效應，包含3037欣興、3044健鼎、8044南電、8155博智，以及6213聯茂、2383台光電、6672騰輝-KY等廠商都將受惠。

驅動IC廠8016矽創首季業績衝上同期新高，法人估計，在工作天數恢復正常的情況下，該公司本季業績應可成長，只要下半年表現穩健，全年業績仍有機會再攀高峰。

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