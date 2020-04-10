日盛盤後｜台股震盪盤堅 擇強擇優操作

在美股漲跌互見，台積電 ADR -1.94 %，加上股王大立光看淡2Q20業績的影響，台積電、大立光連袂走跌，也影響今日台股表現，幸好金融、電機、橡膠等類股轉強拉抬指數，整個交易日加權指數僅在10103~10165點約62點的狹幅區間震盪，台股終場以上漲18的10157.61點作收，漲幅0.38%，成交金額僅1217.70億元。三大法人合計賣超5.86億元，外資賣超0.16億元、投信買超3.21億元、自營商賣超8.91億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量縮，未脫反彈的常態，未爆量長黑前仍有高點可期。 均線：短線沿5日線上漲，未跌破5日線前反彈格局不變，有機會震盪走高化解上方缺口壓力。 技術指標：KD黃金交叉，K、D均突破80進入超買區，但若出現高檔鈍化，將有利漲勢持續，未出現死亡交叉前仍有高點可期。

櫃買指數上漲84%，收在126.36點，與加權指數同樣沿5日線上漲。支撐約123.5點附近，壓力為128.14點附近，未跌破5日線前漲勢不變。

觀盤重點：指數從3月24日站上5日線，就沿著5日線上漲，未跌破5日線前反彈格局不變，在未出現反轉訊號前，偏多操作為宜，短線可留意宅經濟概念、金融、散熱模組、生技、風電、被動元件股等。

觀盤重點：宅經濟概念、金融、散熱模組、生技、風電

宅經濟概念：在疫情影響下，民眾在家時間大增，除了遊戲族群外，網購的電商族群業績也可望大幅成長，在8454富邦媒續創掛牌新高後，激勵其他電商族群上漲，包括: 遊戲股的3083網龍、6111大宇資、6169昱泉、4946辣椒等漲停外，電商股的8044網家、8477創業家、2614東森也以漲停作收。

金融:在2882國泰金公布首季稅後獲利8億元，創史上同期獲利次高，YoY+71.6％，稅後EPS1.72元的，加上近期外資、投信均回補金融股激勵的下，包括: 2882國泰金、2881富邦金、2823中壽、2888新光金、2891中信金、6592和潤等都有不小的漲幅。

散熱模組：受惠居家辦公需求激增，加上大陸積極重啟5G基礎建設，散熱廠隨著生產線逐步恢復，3月營運表現均可望優於預期下，除了6230超眾攻上漲停外，3338泰碩、3653健策、3324雙鴻、6591動力-KY等都有不錯的表現。

操作建議：近期國際股市普遍上漲，而台股上檔雖逢3/13的空方缺口，但在下檔有國安基金與融券回補支撐下，若無突發性利空，仍以偏多操作為宜，但建議逢高汰弱換強，來面對未來盤面變化，短線台股可留意宅經濟概念、金融、散熱模組、生技、風電、被動元件股等。

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