日盛盤前｜美股期貨早盤翻黑 台股有機會震盪走高

美國聯準會（Fed）公布上看3兆美元的貸款計畫後，抵銷初申失業給付人數再度激增的利空，但 OPEC 減產力道不如市場預期，油價翻黑、能源股普遍下挫，美股漲幅在尾盤收斂，費半指數下跌；終場美股四大指數漲跌幅介於-2.33%~+1.45%；美股週五因逢耶穌受難日，將休市一天。蘋果+0.72%；臉書 +0.52%；美光-4.47%；高通-2.39%；台積電 ADR -1.94 %。

在白宮衛生顧問對疫情樂觀，加上桑德斯退選，消弭了一部分政治不確定性，帶動週三美股上漲，收盤接近四周高點。激勵週四台股開小高盤拉高後，在美股期貨早盤翻黑，加上立委關心國安基金與禁空令是否退場，且上檔逢3/13在10171~10359點的空方缺口壓力下，使短線獲利了結賣壓出籠，指數壓回平盤上下震盪，終場以下跌04點的10119.43點作收，跌幅0.18%，成交金額1637億元。三大法人合計賣超93.57億元，外資賣超74.16億元、投信買超4.18億元、自營商賣超23.59億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：雖價跌量縮，但要回補上檔空方缺口，成交量宜放大到2000億元以上的水準。 均線：短線沿5日線上漲，未跌破5日線前反彈格局不變，有機會震盪走高。 技術指標：KD黃金交叉，K、D均突破80進入超買區，雖K值略有下滑，但若能高檔鈍化，將有利漲勢持續。

櫃買指數下跌29%，收在125.31點，與加權指數同樣沿5日線上漲。支撐約122點附近，壓力為128.14點附近，未跌破5日線前漲勢不變。

觀盤重點：

近期國際股市普遍漲多跌少，而台股上檔雖逢3/13在10171~10359點的空方缺口，但在下檔有國安基金與融券回補支撐下，也不至於大跌，若無突發性利空，偏多操作為宜，但建議開始依基本面展望逢高汰弱換強，來面對未來盤面變化，短線台股可留意遊戲股、生技股、汽車零組件、業績成長股、高殖利率股、庫藏股等。

金管會主委顧立雄昨（9）日首度表示，有條件禁止平盤以下放空措施，預計暫行三個月，是否提前取消，需要觀察台灣與歐美疫情控制情況，以及美股是否趨穩等兩大指標。財政部長蘇建榮昨日答覆立委質詢國安基金提問，他表示，上次國安基金召開臨時委員會議授權啟動護盤，並未授權期限，目前仍須觀察疫情，是否退場，需尊重委員會意見。

政府超前布署防疫，組成口罩、防護衣、隔離衣、製藥等國家隊，並積極籌組呼吸器國家隊，為國民健康築起堅強防護網。蔡總統8日親至旭富（4119）感謝該公司捐贈奎寧原料藥，帶動昨（9）日旭富一早就拉漲停板價，15檔防疫國家隊概念股同步走強。

新冠肺炎帶動筆電、平板等遠距應用需求大增，華碩（2357）、宏碁（2353）昨（9）日公布3月營收大躍進，宏碁衝上71億元，為近六個月來最佳，月增逾1.1倍；華碩為264億元，月增24%，為今年以來單月最佳。

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