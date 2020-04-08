日盛盤後｜多方攻上萬點關卡 後續留意量能變化

市場擔憂情緒獲得緩解，台股加權指數延續多方氣勢，開在平盤附近，隨後買盤力道增溫，指數漲幅於盤中逐步擴大，盤面上許多族群表現活潑，包括車用、被動元件、氮化鎵（GaN）、PCB、水泥等類股漲勢皆具有族群性，終場加權指數上漲08點，收在10,137.47點，漲幅達1.41%，成交金額則為1695.28億元，三大法人合計買超14.61億元：外資買超3.52億元、投信買超18.03億元、自營商賣超6.93億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量縮，量能不到1700億略顯不足，後續不宜價量背離，否則不排除回測月線的可能。 均線：目前指數位處10日線(約9,732點)、月線(約9,747點)之上，站穩月線有利多方信心凝聚，下檔支撐可以月線為守，上檔波段壓力留意3/13跳空缺口(約10,360點)附近。 技術指標：KD呈黃金交叉，但9日K值高於80進入超買區，短線漲幅已大、量能背離之個股須慎防追高風險。

櫃買指數漲幅08%，收在125.68點，周三漲幅大於加權指數，目前亦站穩在月線(約118.8點)之上，短線上已來到125點整數關卡，留意是否能站穩。

觀盤重點：近日市場情緒回穩，目前短線上指數持續站穩月線之上，後續量能變化為觀察重點，不宜價量背離。考量萬點之上仍有套牢壓力，建議於操作面上不宜過度追高，並多加注意資金比重控管，近日上市櫃公司陸續公告3月份營收，建議留意手中持股之基本面表現，可於大盤彈升之際、就基本面角度執行汰弱留強動作。後續選股方向可關注網通、半導體設備、水泥、氮化鎵（GaN）、伺服器，以及低基期之高殖利率股。

觀盤重點：類股漲勢具族群性 疫情受害股亦見彈升

水泥：展望2020年，預估中國大陸錯峰生產將持續進行，有利大陸市場水泥行業持續平穩運行，大陸官方基礎建設投資動能可望帶動水泥需求維持穩定，相關西進水泥廠1102亞泥、1101台泥，周三股價同步上揚。

宅經濟：因疫情因素，民眾出門意願降低，轉而在家遊玩電動，日本電玩大廠任天堂最新款遊戲買氣上揚，任天堂相關供應鏈3227原相、2337旺宏受惠，周三股價皆上漲。

遠距活動：由於疫情影響，遠距會議、遠距教學的模式在各地逐漸成型，有利遠距設備供應商業績升溫，相關個股包括視訊會議產品商3669圓展、影音設備製造廠3541西柏、線上數位學習概念股8489三貝德。

跌深低基期：由於新冠肺炎疫情蔓延，民眾減少出門頻率，觀光、運輸、KTV業者成為本波疫情主要受害者，股價於3月份出現修正，相關個股跌深後，低基期優勢吸引資金關注，包括2731雄獅、2633台灣高鐵、9943好樂迪周三股價皆收漲、並站在月線之上。

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