日盛盤後｜ 台股開低走高 指數失守五日均線

新冠疫情雖未趨緩，但全球股市未再破低，皆有呈現一波反彈，台股在近期彈升過程，遇節前賣壓開高走低，指數最終下跌43點，跌幅0.46%，收在9,663.63點，成交金額為1,180.95億元。三大法人合計賣超45.02億元，外資賣超47.07億元、投信買超21.86億元、自營商賣超19.81億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價跌量縮，結構有利於盤勢，後勢需價跌量縮，價漲量增。 均線：支撐為10日線(約9,400點)附近，壓力為月線(約9,900點)附近。 技術指標：KD交叉向上，9日K值高於50，仍有機會延續反彈。

櫃買指數漲幅65%，收在118.6點，相對加權指數強勢。支撐10日線(約113.4點)附近，壓力為月線(約121.7點)附近，KD交叉向上，9日K值高於50，仍有機會延續反彈。

觀盤重點：指數波動逐漸收斂，未來有機會在10日線與月線之間游走，跌破10日線則有可能回測前低，突破月線則有利轉強，區間格局下，建議控制持股比重，慎防持股過高，短線台股選股方向可留意半導體、車用、高殖利率、內需、主機板、生技醫材等。

觀盤重點：

主機板：居家上班生活新型態顯現，加上未來AMD、英特爾、NVIDA等國際大廠將有新品挹注，激勵個股如3515華擎、2377微星、2376技嘉等股價揚升。

面板：受到國際大廠三星宣布將於12月底全面退出LCD面板產業，族群個股聞訊股價攻高，如2409友達、3481群創、6116彩晶等。

食品：隨著疫情尚未止穩影響，民眾對加工食品及民生物資需求提升，帶動類股抗跌，相關個股如1227佳格、1702南僑、1215卜蜂、1210大成、1229聯華等。

MCU：疫情帶動量測體溫需求提升，相關測溫MCU晶片短線營運可望受惠，個股如6457紘康、5471松翰、6202盛群、4919新唐相對大盤走強。

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