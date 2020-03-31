日盛盤前｜美股四大指數反彈 台股戰守9600點大關

因美國延長社交防疫措施，展現積極對抗新冠疫情擴散，激勵美國投資者信心，帶動美股四大指數強力反彈，收盤漲幅介於19%~3.80%。其中，INTEL、NVIDIA、高通、谷歌、APPLE、AMD、美光等科技股上超過2%，台積電ADR上揚1.94%；但特斯拉下跌2.38%。

上周五美國新冠肺炎確診病例暴增，拖累周一亞洲股市表現。台股早盤跳空低開，一度回測9400點大關，盤中美股電子盤翻紅與權值股轉強，帶動加權指數跌幅收斂，終場指數下跌46點，收在9,629.43點，跌幅0.72%。

OTC指數開低走高，尾盤翻紅收在47點，漲幅0.18%。。

加權技術面與籌碼面：

均線：周一台股開低走高，再收長下影線紅K棒，暫守9600點大關之上。 量能：台股即將面臨清明長假，成交量快速萎縮至19億元。 技術指標：日KD指標黃金交叉開口擴大、MACD柱狀體走高。 法人籌碼：三大法人合計-76.35億元；外資-48.51億元、投信-1.5億元、自營-26.43億元。

觀盤重點：

生技(醫療)股：新冠疫情歐美地區大爆發，老藥新用與疫苗題材持續獲得市場資金關注，1760寶齡富錦、4119旭富、4746台耀、4130健亞、1752南光等震盪走高。

5G、PCB：大陸地區全面復工，並積極啟動5G基礎建設，帶動散熱、銅箔基板及NB零組件相關需求，6274台燿、6213聯茂、2383台光電、8046南電、2367燿華、3189景碩3324雙鴻、6230超眾、等獲搶反彈買盤進場逆勢走高。

宅經濟：遠距辦公拉動NB需求，配合短線跌幅已大，2353的宏碁爆量拉升至漲停；軟體、遊戲相關5203訊連、3687歐買尬延續多日上漲。

現階段國際股市波動劇烈，台股短線急拉千點，加上即將面臨清明長假，市場交易恐將較為清淡，預期呈現區間震盪機率大，故建議控制持股比重，短線操作可關注5G、跌深、庫藏股、防疫題材相關個股少量操作，慎防持股過高風險。

裕隆大虧65億 將減資36.4%彌補虧損：2201裕隆因認列裕隆汽車與華創車電資產減損的影響，董事會決議辦理減資彌補虧損，創下成立以來首度辦理減資彌補虧損。裕隆去年淨損244.65億元，規劃動用特別盈餘公積151.45億元，並減資新台幣57.29億元彌補虧損，減資後實收資本額調降至新台幣100億元，實收資本額降幅約36.4％。

需求熱 欣興載板旺到六月天：印刷電路板廠暨IC載板廠3037欣興30日舉行線上法說會，公司表示從各產品線的稼動率來看，因為上半年傳統電子產業淡季，PCB、HDI、軟板稼動率會較低一些，但載板從去年第四季到今年上半年，應該都會維持在滿稼動率的狀態，直達第三季，但新冠肺炎疫情變化快速，仍要謹慎面對。

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