宏遠盤前｜股價不追高 拉回可投資趨勢股及有基股

急彈不追高，股價拉回再承接

之前全球股市受到新冠肺炎疫情在歐美大流行影響而大跌，即使美國FED兩次大動作降息，加速美股恐慌性，直到日前FED宣布無限量QE來解決市場欠缺資金及流動性問題、3月25日美國參議院宣布2兆美元振興經濟方案，規模更勝2008年金融風暴，G20也將聯手救市，3月26日美股不畏美國初領失業救濟金人數破天荒衝到328萬人，及全球肺炎疫情持續大增，美股四大指數大漲超過5%，這樣情況相當符合股市至少要經過三次重大救市政策才會有效，所以上週美股出現大幅反彈。

但疫情仍在美國及全球大幅延燒、英國首相強生也不幸確診，使得上週五歐美股市漲多回跌，美股及全球股市要止跌反彈仍需看疫情；如果疫情持續大幅蔓延，超出全球政府救市效果的話，美股及全球股市仍有探底危機。不過，在美國貨幣政策及財政政策雙管齊及各國政府史無前例下猛藥救市，市場資金寬鬆超出以往，股市下檔支撐轉強。一旦有疫情的治療藥方出現及疫情減緩，全球股市將會出現大幅反彈。

國安基金進場護盤及美股大幅反彈，台股及個股股價出現跌深反彈，但短線從最低點的8,523點反彈到9,954點，大幅反彈1,431點(反彈幅度超過下跌點數的0.382約在9,924點)，在清明節的獲利回吐和解套賣壓出籠，3月27日台股雖因美股大漲而開高大漲219點，收盤卻下跌37點，許多個股股價開高走低。短線台股大盤及個股股價大幅反彈，當然不能太過樂觀及追高，但因許多人手上沒有持股，想等股價拉回時逢低買進或搶反彈，台股漲多拉回也不必看得太空，等個股股價大幅反彈再適度拉回修正，可挑選景氣較佳及未來趨勢產業及個股逢低承接，區間操作。

留意籌碼乾淨的趨勢股及有基股

任何股票股價跌太深之後都會出現跌深反彈，但股價要反彈紮實及反彈較久，一定要基本面強的產業及個股，才會出現「有基之彈」。最好是股價跌很多、股價基期越低、籌碼越乾淨越好、基本面較好之下，比較有可能出現V型反轉上漲的情況；或者，在籌碼乾淨及基本面較好之下，即使股價反彈上去再受外在因素干擾而打回來，卻有可能成為第二支腳的情況(不見得低於前波低點)，然後再往上漲。至於股價跌不多，股價基期很高的股票，即使近期股價也會反彈，但因上檔空間不大，這樣的股票不適合搶太多來做投資。

未來趨勢可能的調整方向

受到疫情影響，全球許多國家封城及禁止非必要的出差或旅遊，除嚴重衝擊航空業、觀光、旅遊、飯店、石油等產業，許多廠商也遭受衝擊，全球經濟停滯；又因全球股市大跌3~4成造成財富大縮水，近期全球經濟將不會好。近期除研發可治癒病毒的醫藥公司可能是大贏家(目前尚不能百分百確定及研發出來)，也造就部份生技醫療、防疫相關受惠股，但口罩股隨著國家隊大量生產且因股價大漲已不適合再追高。

一般人對民生必需品的消費不會中斷甚至近期還會多買，在個人預算有限及面對未來景氣不確定，對非必需品如3C產品、手機換機需求等會降低，對衣服、運動用品、房地產、車市、耐久材消費、金融業也是負面。肺炎影響降低大家外出活動有利宅經濟，家裡上班及遠距教學對 PC、筆電、平板電腦、遠端視訊及網路產品、伺服器需求增加，對相關供應鏈有利；但宅經濟個股股價仍在高檔區，在股市指數及個股股價大跌反彈之際，須提防高股價基期的宅經濟個股不漲反跌，宅經濟需求增加對眼睛的傷害更多，眼科相關將是大長多格局。

從企業行為來說，5G建置、遠端視訊及筆電、雲端儲存、伺服器、自動化生產會持續進行，對上述業績比重高的廠商有利。但近期歐美受到疫情影響而封城，5G建置將會延後，短線出貨至歐美國家5G比重較高的相關個股將會不利。近期中國工廠復工逐漸順利，中國PC及手機品牌廠積極搶市占率，有別於近期歐美國家開始封城造成消費降低，且5G建置加速，近期台廠對中國品牌廠及 5G 接單比重較高者將優於歐美接單比重較高者。另經濟不好，各國政府可能會推出基礎建設，如同2008年11月初中國推出4兆人民幣刺激方案來對抗全融風暴，政策面主導的相關產業及個股，如水泥等因而受惠。

遠端上班及上課，電腦需求強勁

因肺炎疫情影響，很多人被迫在家裡做遠距上班或上課，推升企業及個人增加對PC、NB、PAD、遠端網通產品、企業建置雲端伺服器及儲存的大量需求，造就近期PC、NB、PAD、伺服器缺貨及供應吃緊。在一般家庭及企業有限預算下，面臨全球經濟不景氣及肺炎疫情，除了多買民生用品及多花預算在防疫用品之外，又必須花2~5萬元台幣買一台PC或更多台PC，自然會排擠其他產品如3C消費性電子產品、手機、衣服、運動品、汽車等產品的需求。

遠距上班及上課對PC及雲端伺服器需求殷切且有缺貨情況，即使許多人認為短暫現象，但總比很多產品乏人問津要好，說不定今年度PC可能不衰退甚至還成長，成為資訊產品的異數。近期選股當從PC、NB、PAD、SERVER等產業及相關受惠股找投資標的，營收佔比越高的公司越有利；若是股價跌很深、股價基期很低、籌碼乾淨，股價反彈幅度也將會較大。

電腦及雲端伺服器受惠股

第一波受惠廠商將是PC品牌及通路廠，且因目前賣到沒貨及缺貨，消費者沒有殺價空間，甚至為早點拿到PC還可能加價訂購，PC品牌商及通路商的毛利率會提升，可留意宏碁、華碩、技嘉、微星、聯強等公司。宏碁的PC、NB 及伺服器比重最高，股價從2007年底的105元跌到目前不到15元，相對於宏碁公司2019年淨值19.1元，目前股價基期最低，風險也較低，加上籌碼最乾淨，也可能成為護盤個股。

華碩有3成左右是智慧型手機、營收將會不利，不過股價也大幅修正過。其次是技嘉及微星，技嘉受惠於伺服器代工增加，前兩個月年成長率較高；微星前兩月營收年成長，惟年成長幅度低於技嘉；聯強則是1/3為PC、1/3為零組件、1/3為手機及網通產品。仁寶、廣達、英業達、緯創、神達、緯穎等公司，PC、NB 及伺服器代工比重高達7~8成以上，本益比較低。台積電、鴻海、和碩手機比重高，會受到手機換機需求不佳或遞延影響，但台積電是護盤重心，下檔支撐將轉強；緯穎代工伺服器，股價基期及本益比較高一些。

零組件廠以瑞儀及電池廠的新普、順達、加百裕、新盛力等以PC、NB、PAD

營收佔比最高(8~9 成以上)，受惠最大，台達電、奇鋐、雙鴻、群光、群電、茂

達、義隆、瑞昱、聯詠、嘉澤、南亞科、華新科、志超、瀚宇博德、譜瑞-KY、凡甲、健策等，在PC、伺服器營收比重降低，受惠程度也降低，若以股價位階，譜瑞-KY、新普、嘉澤、凡甲的股價基期稍微高一些。

東京奧運延期似乎對面板廠不利，但因全球民眾幾乎宅在家裡，除手機及PC

上網之外，看電視也可能變成最大娛樂，也可能因家人互搶電視而增加對電視購買，造成電視需求增加。

操作策略及建議

持股滿手者，股價反彈需逢高減碼，停損或停利，建議至少降低一半以上的

持股，股價大幅反彈賣出一半以上持股，有利個股股價打第二隻腳再來承接。

持股一半者，股價反彈仍需逢高降低部分持股外，也要汏弱留強，不然留到

不對的股票，也沒意義。

空手者，好公司股價不理性大跌，可趁股價大跌找買點，低接不追高。短線持股2~5成就好，股價從最低點算起來反彈超過2~3成以上，可以開始獲利了結，等待下次個股股價回跌的投資機會或其他個股股價有更好的機會點。

短線搶短標的，最好是獲利好且股價跌很深的低股價基期個股，如果又有政

策護盤更好，股價跌越深且籌碼越乾淨者(融資越少)，反彈幅度會較多。股價基期高且之前跌不多的高價股，如線上遊戲股及少數高股價基期個股，儘管短線股價也有機會反彈，但須提防反彈後，因股價基期高的不利因素，又出現補跌情況。

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