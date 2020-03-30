日盛盤前｜上週五美股四大指數收黑 台股反彈創新高

受美國新冠肺炎確診高居全球第一的衝擊，美股上週五四大指數全數收黑，科技股、能源股賣壓沉重；終場四大指數跌幅介於-3.37%~-5.33%；指標股如:蘋果-4.14%；臉書- 6.55%；波音重挫逾10%；應用材料-8.43%；台積電 ADR-5.94%。不過美股上週在振興經濟方案激勵下表現亮眼，道瓊上週+12.8%，為1938年來單週最大漲幅；標普500+10.3%，也是2009年3月以來單周最佳成績；Nasdaq+9.1%，創11年來最大單週漲幅。

上週五在美股大漲、法人作帳、台股進入股東會前融券回補高峰，加上港、韓股大漲激勵下，台股早盤開高走高，早盤最高來到上漲5點的9954.86點，但隨後在美國新冠肺炎確診人數暴增使道瓊電子期下跌影響，台積電也下跌翻黑，加上短多獲利賣壓出籠下，台股終場以下跌37.44點的9736.36點作收，跌幅0.38%，成交金額1807.49億元。三大法人合計賣超127.61億元，外資轉為賣超96.09億元、投信買超8.96億元、自營商賣超40.48億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價跌量增，若持續量增下跌，恐將拉回做b波整理。 均線：短線沿3日線上漲，未跌破3日線前反彈格局不變，若跌破3日線，恐將拉回做b波整理。 技術指標：KD黃金交叉，K、D開口持續擴大，K值突破50來到60.21，有利漲勢持續，未出現死亡交叉前仍有高點可期。

櫃買指數下跌09%，收在117.26點，沿3日線上漲。支撐約115點附近，壓力為120點附近，未跌破3日線前短多續強。

觀盤重點：

指數盤中續創反彈新高，本波台股本波從低點8523點漲到盤中高點9954點，上漲了1431點漲幅達16.78%，在短線漲幅已大之下，留意何時a波反彈結束，進行b波整理，整理完再做c波上攻，短線台股可留意汽車零組件、生技股、業績成長股、高殖利率股、庫藏股等。

新冠肺炎疫情掀起遠距教學與在家工作熱潮，導致筆電供應吃緊之際，業界傳出，「台灣雙A」宏碁、華碩不約而同要在印度開漲價第一槍，調漲當地產品售價至少7%，是此波疫情下，首樁電子終端產品漲價的案例。法人指出，3C產品因產品推陳出新時間快，價格通常「只跌不漲」，雙A產品逆勢要在印度漲價，反映疫情嚴重打亂市場供需，未來漲價風潮是否蔓延至歐美等市場，值得關注。

迎向萬物聯網時代，手機廠加碼布局物聯網（IoT）市場，包括華為、小米、OPPO等都已宣示其IoT戰略，並增加研發投入，對台廠釋單也陸續擴大，推升台積電（2330）、大立光(3008)、聯發科(2454)、英業達(2356)等供應鏈業績。

聯發科(2454)受到印度全面停工衝擊，系統廠暫停拉貨，近期又傳出手機晶片大客戶傳音擬下修全年手機出貨量，拉貨力道可能自4月起開始減少。法人認為，在4G訂單遞延及減少情況下，聯發科4G晶片恐將從原先的供不應求，轉變為供過於求，出貨恐面臨年減近兩成的危機。

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