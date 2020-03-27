日盛盤前｜美股四大指數上漲 台股震盪走高

儘管上週失業救濟人數刷下歷史新高，但在2 兆美元的刺激法案且Fed主席鮑爾保證Fed不會彈藥用盡，投資人信心大增，恐慌指數 VIX 下滑，加上G20承諾將採取一切手段對抗疫情，激勵美股大漲；終場四大指數漲幅介於60%~6.79%，道瓊連續三個交易日收紅站上22000 大關。道瓊成分股由波音領軍大漲13.80%；指標股:蘋果+5.26%；高通+9.35%臉書+ 4.56%；英特爾+8.35%；AMD+6.43%；美光+5.39%；台積電 ADR +1.78%。

在美國2兆美元的振興方案拍板，加上肺炎疫情蔓延帶動NB、平板需求激增，股東會前台股融券回補進入高峰期，加上武漢將解封、大陸可望全面復工下，今日台股開小高盤殺低後一路震盪走高，終場以上漲61點的9736.36點作收，漲幅0.95%，成交金額1533.42億元。三大法人合計買超77.87億元，外資買超86.01億元、投信買超5.01億元、自營商賣超13.14億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量縮，標準反彈結構，短線反彈無礙，但若要走波段回升，後勢需回到價漲量增的格局。 均線：短線沿3日線上漲，未跌破3日線前反彈格局不變，有機會挑戰上檔月線反壓。 技術指標：KD黃金交叉後(3/24日 K值>20漲勢確立)， K、D開口持續擴大，K值若能突破50，有利漲勢持續，未出現死亡交叉前仍有高點可期。

櫃買指數上漲1.67%，收在117.36點，與加權指數同樣沿3日線反彈。支撐約114.65點附近，壓力為123點附近，未跌破3日線前反彈格局不變。

觀盤重點：

指數續創反彈新高，本波從3月24日站上3日線，且3日線轉為上揚後，就沿著3日線上漲，未跌破3日線前反彈格局不變，在未出現反轉訊號前，偏多操作為宜，短線台股可留意IC設計、NB相關、業績成長股、高殖利率股、庫藏股等。

台股昨（26）日持續跌深反彈，部分市場資金轉向基期偏低、具政策救市或執行庫藏股自救等題材的汽車零件、汽車及自行車等三大傳產族群，智伸科（4551）等多檔個股強勢攻高，扛多頭大旗。

新冠肺炎疫情高漲，包括美歐日中等多國實施封城及鎖國措施抗疫，遠距辦公成為顯學，包括宏碁（2353）、祥碩（5269）、亞太電（3682）、緯創（3231）、華碩（2357）、微星（2377）等15檔遠距辦公概念股，股價26日連袂走強。

疫情衝擊投資人信心，和大（1536）縱然有特斯拉題材加持，但股價近一個月修正幅度超過30％。和大決啟動金融海嘯後首次庫藏股，將在3月27日~5月26日，買回6,000張股票，買回區間為60～90元，買回金額上限為35億元，買回股票將予以註銷

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