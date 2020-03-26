日盛盤後｜指數持續反彈 挑戰萬點關卡

在美國2兆美元的振興方案拍板，加上肺炎疫情蔓延帶動NB、平板需求激增，股東會前台股融券回補進入高峰期，加上武漢將解封、大陸可望全面復工下，今日台股開小高盤殺低後一路震盪走高，終場以上漲61點的9736.36點作收，漲幅0.95%，成交金額153.42億元。三大法人合計買超77.87億元，外資買超86.01億元、投信買超5.01億元、自營商賣超13.14億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量縮，標準反彈結構，短線反彈無礙，但若要走波段回升，後勢需回到價漲量增的格局。 均線：短線沿3日線上漲，未跌破3日線前反彈格局不變，有機會挑戰上檔月線反壓。 技術指標：KD黃金交叉後(3/24日 K值>20漲勢確立)， K、D開口持續擴大，K值若能突破50， 有利漲勢持續，未出現死亡交叉前仍有高點可期。

櫃買指數上漲67%，收在117.36點，與加權指數同樣沿3日線反彈。支撐約114.65點附近，壓力為123點附近，未跌破3日線前反彈格局不變。

觀盤重點：指數續創反彈新高，本波從3月24日站上3日線，且3日線轉為上揚後，就沿著3日線上漲，未跌破3日線前反彈格局不變，在未出現反轉訊號前，偏多操作為宜，短線台股可留意IC設計、NB相關、業績成長股、高殖利率股、庫藏股等。

觀盤重點：

IC設計：武漢將解封、大陸可望全面復工，加上NB、平板等電腦與耳機需求激增，激勵相關IC設計股上漲。包括: 6679鈺太漲停，3529力旺、2458義隆電、5269祥碩、2379瑞昱等也都有逾5%的漲幅。

NB相關:新冠疫情讓全球在家辦公、上學的人口持續增加，NB、平板及桌上型電腦需求激增，激勵相關個股上漲。包括:2353宏碁盤中一度漲停，2387精元、3005神基、3231緯創、2357華碩、2377微星等也都有逾3%的漲幅。

業績成長股：在台股波段大跌後，法人回頭檢視個股去年獲利跟今年的展望，去年獲利優於預期或今年營運可望成長的個股，如: 4551智伸科、2454聯發科、3044健鼎、1590亞德客-KY、3376新日興、8155博智、6561是方等，皆呈現強勢上漲。

操作建議：現階段雖歐美疫情持續延燒，但在國際股市普遍反彈，台股在國安基金、淨空令與融券回補行情下，未跌破3日線前反彈格局不變，偏多操作為宜，建議持股續抱，持股過低者或可酌量增加持股部位，短線台股可留意IC設計、NB相關、業績成長股、高殖利率股、庫藏股等。

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