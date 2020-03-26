日盛盤前｜美股道瓊指數強勢 台股短線仍有反彈機會

美國國會通過2兆美元的經濟刺激法案，最直接受惠股波音出現飆漲，帶領道瓊指數自 2 月份以來首度連續兩個交易日收紅，不過尾盤科技類股出現賣壓急殺翻黑，四大指數呈現漲跌互見，終場美股四大指數漲跌幅介於-1.29%至+2.39%，其中以道瓊指數最為強勢，台積電ADR上漲25%。

量價及技術面：

量能：量增上漲，後續出現不宜爆量收黑。 均線：下檔支撐為10日線(約9,466點附近)，上檔壓力為5年線(約9,965)點附近。 技術指標：KD向上開口擴大，短線仍有機會持續反彈。

櫃買指數上漲21%，收在115.43點。短線支撐為110點附近，壓力為120點附近。

觀盤重點：

美股通過2兆美元刺激方案利多，但四大指數漲跌互見，科技股出現利多下跌，台股因國安基金護盤出現強彈，周三成功站上10日線，短線上仍有機會再往5年線邁進，不過現階段歐美疫情尚未明顯控制，國際股市上下波動仍大，加上國安基金過往歷史操作經驗，均採逢低護盤方式，不太可能過度追漲，因此操作上不宜過度追價，逢低拉回5日線附近再擇下半年景氣谷底回溫或跌深超值績優股布局。選股方向可留意IC設計、磊晶、PCB、生技、高殖利率股、庫藏股題材股。

新冠肺炎全球大爆發，各大主要城市陸續封城，企業要求員工在家上班，全球筆電、平板等辦公用電子產品需求暴增，生產端供應不及下，筆電等產品鬧缺貨，儘管第1季向來是歐美消費性電子傳統淡季，但近期銷量直逼耶誕旺季，筆電品牌廠與代工廠全面動起來，不僅2353宏碁、2357華碩積極出貨因應，3231緯創、2356英業達等代工廠也加速趕工。

半導體封測大廠3711日月光投控昨日(3/25)宣布，已接獲中國大陸國家市場監督管理總局反壟斷局通知，日月光半導體與矽品結合案的相關限制已解除。

3056總太地產由於帳上現金多，為回饋長期持有的股東，25日董事會決議，每股擬配息3元！不僅股利創下近八年來新高，同時也是中部營建類股配息最大方的建商。

工業電腦（IPC）廠3月以來遭遇疫情亂流，股價大幅修正，拉回近年低點，本益比一路探低，公司經營層紛紛付諸實際行動為股價抱屈，除維持一貫高配息的股利政策外，近期有6245立端、6680鑫創電子、8076伍豐等先後祭出庫藏股，護盤心態濃厚。

🎯加入工商時報Telegram頻道 📱精選新聞不漏接! https://t.me/ctee_telegram