日盛盤後｜強勢站上9600點大關

因美股大漲超過2000點的帶動，周三亞洲股市普遍呈現報復性反彈。台股早盤跳空高開，蘋概三王、聯發科領軍走高，盤中最高至9722點。12點半過後，獲利了結賣壓轉強，盤勢轉為高檔震盪，終場加權指數上漲13點，漲幅3.87%，收在9,644.75點。

OTC指數開高震盪，收在43點，漲幅3.84%。

加權技術面與籌碼面：

均線：周三台股開高走高，再收中長紅K棒，連續第二天大漲，順利收復9600點大關。 量能：成交量擴增至55億元，呈現價量齊揚，後續仍以價漲量增、價跌量縮為宜。 技術指標：日KD指標黃金交叉開口擴大、MACD柱狀體零軸之下收高。 法人籌碼：三大法人合計-31.06億元；外資-22.94億元、投信+13.28億元、自營-21.40億元。

觀盤重點：主機板、汽車、庫藏股紅光滿面

主機板(顯卡)：新冠疫情意外掀起的居家辦公需、手機遊戲與電競等需求，市場預期將有效帶動主機板和繪圖卡的個股營收。2376技嘉漲停領軍，2377微星、2397友通、2425承啟、2399映泰、5386青雲也都有逾5%的漲幅。

庫藏股：台股連日急挫，國內企業開始實施庫藏股維護股價，周三新添3231緯創、5392應華、5283禾聯碩、6679鈺太等，尾盤皆呈現強勢上漲。

汽車：台灣汽車市場在3月的前20天傳來捷報，年增率大幅竄升至8%，銷售達1.9萬輛，激勵相關族群2207和泰車、2227裕日車、2231為升、3552同致拉出漲停板。

操作建議：現階段肺炎疫情持續延燒，國際股市波動劇烈，台股在國安基金進場與禁空令實施，短線急拉千點，由於目前市場心態仍偏空，建議控制持股比重，短線操作可關注跌深、庫藏股、防疫題材相關個股少量操作，慎防持股過高風險。

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