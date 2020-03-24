日盛盤後｜台股指數收復十年線

周二亞洲股市脫離近期偏弱走勢，台股早盤跳空高開，蘋概三王領軍走高，盤中最高至9415點。11點過後，獲利了結賣壓轉強，盤勢轉為高檔震盪，終場加權上漲59點，漲幅4.45%，收在9,285.62點。

OTC指數開高，在權值股6488環球晶、8069元太、8299群聯走高帶動，收在16點，漲幅4.41%。

加權技術面與籌碼面：

均線：周二台股開高走高，收紅K棒，暫時收復十年線。 量能：成交量為幅擴增至30億元，後續仍以價漲量增、價跌量縮為宜。 技術指標：日KD指標20之下黃金交叉開口擴大、MACD柱狀體零軸之下收高。 法人籌碼：三大法人合計+32.35億元；外資52.58億元、投信+1.16億元、自營-21.39億元。

觀盤重點：權值股再度轉強，跌深、庫藏股

生技(防疫)：全球新冠肺炎疫情逐漸擴大，老藥新用的話題再起，國內4130健亞、4747強生、1752南光連續第二天上揚。

跌深：股價波段跌幅超過30%的跌深的3661世芯-KY、4968立積、6531愛普、4935茂林-KY、6278台表科、6451訊芯-KY、9921巨大、3374精材、8069元太、8155博智等轉強，收盤普遍攻上漲停板，盤面上流動性風險暫時得到舒緩。

庫藏股：台股連日急挫，國內企業開始實施庫藏股維護股價，周二2454聯發科持續上漲；新宣布的3260威剛、2481強茂、8462柏文、9802鈺齊-KY股價表現佳。

操作建議：現階段肺炎疫情持續延燒，國際股市波動劇烈，台股創下8523點波段新低後，雖然國安基金與禁空令暫時止住跌勢，但目前市場心態仍偏空，建議控制持股比重，短線操作可關注跌深、庫藏股、防疫題材相關個股少量操作，慎防持股過高風險。

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