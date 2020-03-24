日盛盤前｜美股開盤一度觸即熔斷 台股量縮震盪

周一FED Fed宣布實行無上限QE，但國會經濟刺激法案再度難產，盤中四大指數震盪劇烈，收盤漲跌幅介於-3.04%~3.36%。其中半導體INTEL、美光、AMD、NVIDIA漲幅超過5%，台積電ADR上揚77%；APPLE則下跌2.12%。

周一因美股電子盤晨間一度觸即熔斷價，帶動台股早盤跳空低開，盤中最低至8750點，但隨後量縮橫盤震盪，終場下跌06點，跌幅3.73%，收在8,890.03點，8900點大關得而復失。

OTC指數開低，收盤跌幅略收斂，終場下跌80%，收在106.46點。

加權技術面與籌碼面：

均線：周一台股無法延續上周漲勢，開低後跌幅收斂，收長下影線黑K棒。 量能：因成交量縮至50億元，後續仍以價漲量增、價跌量縮為宜。 技術指標：日KD指標20以下超賣區震盪、MACD柱狀體零軸之下收高。 法人籌碼：三大法人合計-209.71億元；外資-158.56億元、投信-0.76億元、自營-50.39億元。

觀盤重點：

生技：全球新冠肺炎疫情逐漸擴大，老藥新用的話題再起，國內4130健亞、4747強生、1701中化、1752南光成為周一盤面的焦點。

紙類：假日國內新冠肺炎新增患病人數再度增加，衛生紙再度出現搶購潮，帶動1904正隆、1905華紙、1907永豐餘周一股價強勢表現。此外，清潔用品1732毛寶股價則再轉強。

庫藏股：台股連日急挫，國內企業開始實施庫藏股維護股價，IC設技大廠2454聯發科公司宣布將於301~452元間實施庫藏，三大法人聯手買超，股價連續兩天上漲；營建公司2547日勝生，買回兩萬張庫藏股股價強勢漲停。

現階段肺炎疫情持續延燒，國際股市波動劇烈，台股創下8523點波段新低後，雖然國安基金與禁空令暫時止住跌勢，但目前市場心態仍偏空，在未出現轉強訊號前，建議控制持股比重，短線操作可關注跌深、庫藏股、防疫題材相關個股少量操作，慎防持股過高風險。

亞泥去年獲利攀峰：受惠持股46％的大陸轉投資山水水泥貢獻大幅成長下，加上1102亞泥在中國大陸市場的獲利也增加，亞泥2019年的獲利續創歷史新高。由於大陸當地政府實施錯峰生產推動供給側結構性改革已成為行業共識，市場自律基礎也逐步鞏固，都將有利2020年大陸市場水泥行業持續平穩運行，建議仍可偏多操作。

同欣電Q2樂觀 年營收拚新高：CMOS影像感測器（CIS）封測廠6271同欣電23日召開法人說明會，雖然近期新冠肺炎疫情導致市場不確定性增加，但目前僅菲律賓廠因實施封城導致公眾運輸停擺，員工到班率受影響，其它則未有零組件短缺或斷鏈情況發生。同欣電第一季營收淡季不淡，表現將優於歷年同期水準，第二季展望維持樂觀，全年營收目標是挑戰新高。

護股心切 多檔個股祭庫藏股：台股跌跌不休，不少個股跌到見骨，為了維護股東權益，買回庫藏股成了上市櫃公司的全民運動，23日就有多家公司宣布買回庫藏股，其中網通股就有6163華電網、4906正文、8046德勝三檔宣布買回庫藏股，光學股亦有3630新鉅科宣布加入護股的行列。

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