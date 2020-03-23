日盛盤後｜指數開低震盪 再度失守九千

因美國武漢肺炎災情持續擴大，周一美股電子盤延續上周弱勢，晨間一度觸即熔斷價，帶動台股早盤跳空低開，盤中最低至8750點，但隨後量縮橫盤震盪，終場下跌06點，跌幅3.73%，收在8,890.03點，8900點大關得而復失。

OTC指數開低，收盤跌幅略收斂，終場下跌80%，收在106.46點。

加權技術面與籌碼面：

均線：周一台股無法延續上周漲勢，開低後跌幅收斂，收長下影線黑K棒。 量能：因成交量縮至50億元，後續仍以價漲量增、價跌量縮為宜。 技術指標：日KD指標20以下超賣區震盪、MACD柱狀體零軸之下收高。

法人籌碼：三大法人合計-209.71億元；外資-158.56億元、投信-0.76億元、自營-50.39億元。

觀盤重點：權值股拉回整理，生技、紙類、庫藏股相對抗跌

生技：全球新冠肺炎疫情逐漸擴大，老藥新用的話題再起，國內4130健亞、4747強生、1701中化、1752南光成為周一盤面的焦點。

紙類：假日國內新冠肺炎新增患病人數再度增加，國內衛生紙再度出現搶購潮，1904正隆、1905華紙、1907永豐餘周一股價強勢表現。此外，清潔用品1732毛寶股價則再轉強。

庫藏股：台股連日急挫，國內企業開始實施庫藏股維護股價，IC設技大廠2454聯發科公司宣布將於301~452元間實施庫藏，三大法人聯手買超，股價連續兩天上漲；營建公司2547日勝生，買回兩萬張庫藏股股價強勢漲停。

操作建議：現階段肺炎疫情持續延燒，國際股市波動劇烈，台股創下8523點波段新低後，雖然國安基金與禁空令暫時止住跌勢，但目前市場心態仍偏空，在未出現轉強訊號前，建議控制持股比重，短線操作可關注跌深、庫藏股、防疫題材相關個股少量操作，慎防持股過高風險。

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