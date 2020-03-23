宏遠盤前｜股市反彈須看疫情控制及各國政府決心

關注疫情發展

新冠肺炎疫情大流行，美股崩跌太快，全球股市跟著大跌，19日台股大盤跌破十年線，最低跌到8,523點，所幸在國安基金將進場護盤及美股反彈，20日台股大反彈552點收9,234點；國安基金進場護盤以及上市櫃公司實施庫藏股，雖然台股有機會出現跌深反彈，至於反彈多久要看全球疫情(包含台灣)是否受到控制，及美股是否止跌反彈甚至持續反彈而定。上週五美國因疫情加劇而開始封城，使得美股大跌，若疫情無法減緩及美股無法止跌，將影響全球股市及台股的止跌反彈。



最近一個月美股已大跌3成以上，美國道瓊指數大跌到19,173點，面臨十年線約18,000點保衛戰。如果美國道瓊指數能夠守住或是小幅跌破十年線就往上拉，大幅脫離十年線的話，全球股市將暫時喘一口氣；不過，即使全球股市出現反彈，惟震盪仍將劇烈，要出現V型反彈的可能性低，除非疫情立即受到控制，全球股市才會走穩以及才可能V型反彈。如果美國疫情無法控制，且道瓊指數無法守住十年線的話，恐怕事情就很大條了，那就另當別論。



疫情能否受到控制攸關全球股市是否能夠止跌反彈，就看川普政府及各國政府會下多大的猛藥來救股市及經濟，以及是否有藥(目前法國馬賽大學醫院研究所教授迪迪埃.拉烏爾特領導的團隊，使用奎寧+日舒進行24例臨床測試，3月4日患者治療6天後痊癒，或是一線曙光)可治癒及控制肺炎疫情的流行。疫情無法在短期減緩及全球股市沒在短期間大幅反彈，投資人財富大縮水、生產供應鏈大亂及消費需求降低，全球經濟會往下修正，不利情況將影響一段時間；股市崩跌後的全球經濟、產業發展及調整方向會如何，才是未來重點。

未來趨勢可能的調整方向

疫情大流行，全球股市崩跌，可治癒肺炎病毒的生技公司將是大贏家，也造就部份生技醫療、防疫相關受惠股。從個人行為來說，一般人對民生必需品的消費不會中斷甚至近期還會多買，在個人預算有限及面對未來景氣不確定，對非必需品的消費如3C產品及手機換機需求會降低，對房地產、車市、耐久材消費、金融業也是負面。肺炎影響降低大家外出活動有利宅經濟，家裡上班及遠距教學對筆電、平板電腦、遠端視訊及網路產品、伺服器需求增加，對相關供應鏈及貨運業有利。宅經濟需求增加對眼睛的傷害更多，未來眼科將是大長多格局。



從企業行為來說，可能只剩5G建置、遠端視訊及筆電、雲端、伺服器、自動化生產會持續進行，對上述業績比重高的廠商有利。近期中國工廠復工逐漸順利，中國品牌廠積極搶市占率，有別於近期歐美國家開始封城造成消費突然降低的情況，近期台廠對中國品牌廠接單比重較高者將優於歐美接單比重較高者。經濟不好，可能各國政府會推出基礎建設，如同2008年11月初中國推出4兆人民幣刺激方案來對抗全融風暴，政策面主導的相關產業及個股因而受惠。

操作策略及建議

持股滿手者，股價反彈需逢高減碼，停損或停利，建議至少降低一半以上的持股，留得青山在，不怕沒柴燒。

持股一半者，股價反彈仍需逢高降低部分持股外，也要汏弱留強，不然留到不對的股票，也沒意義。換股操作，切記不要殺低股價已大跌很多的持股(除非融資斷頭，或是獲利很差的股票且目前股價修正不夠，股價相對基本面及獲利仍是高估)，再跑去換股價漲很多且股價基期很高的股票(提防股價最後補跌及大跌)，恐怕會變成“追高殺低”，輸兩次。

空手者，好公司股價不理性大跌，尤其美股連續性大跌，可趁股價大跌找買點，低接不追高。短線持股2~5成就好，股價從最低點算起來反彈超過20%以上，可以開始獲利了結，等待下次機會或其他個股的機會。

短線搶短標的，最好是獲利好且股價跌很深或是政策護盤的個股為主，股價跌越深且籌碼越乾淨者，反彈幅度會較多；股價基期高且近期跌不多的高價股，如線上遊戲股及少數高股價基期個股，儘管短線也有機會出現反彈，但須提防反彈後，因股價基期高的不利因素，又出現補跌或大跌情況。

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