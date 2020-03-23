日盛盤前｜聯準會新貨幣刺激措施 台股有反彈機會

紐約州升級居家防疫命令、油價走勢反轉，美元走強。儘管美國聯準會上週五宣布新的貨幣刺激措施，將擴大資產收購計畫，納入市政債券，卻未緩解投資人的擔憂。上週五美股下跌，跌幅介於18至4.55％，美股四大指數短期震盪。APPLE下跌 6.35%，台積電 ADR上漲 1.46%。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。 均線：支撐為8,523點至8,800點，壓力為9,400點至9,500點。 技術指標：KD開口閉合，9日K值位處超賣區，反彈有機會延續。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為105點附近，壓力為115點左右，KD技術指標開口收斂，9日K值位處超賣區，有機會持續反彈。近期法人著墨較深的族群包括半導體、記憶體、5G、PCB、生技/防疫等。

觀盤重點：

觀察台股指數是否能站穩十年線，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，台股選股方向可留意5G、半導體、PCB、遊戲、高殖利率、生技、金融、車用、防疫概念股等。

台股逐筆交易今（23）日上路，股票交易速度大幅提升，投資人操作更靈活之際，投資難題也可能增加。證交所建議，投資人應盡量使用限價單，並多留意成交資訊；法人則提醒可多善用證交所提供的輔助工具、券商下單軟體和盤後擬真平台，提高新制適應度。

亞馬遜（Amazon）再度推出新版智慧影像門鈴產品Ring Video Doorbell 3／3 Plus，主打日漸擴增的物聯網安防市場。法人指出，亞馬遜推出的影像門鈴裝置中的CMOS影像感測器（CIS元件）由原相（3227）拿下，將可望挹注原相上半年業績成長。

晶片大廠2454聯發科於20日宣布，為維護公司信用與股東權益，將實施庫藏股，預計從23日起實施，截止日為5月22日，預計買回59萬張，買回區間價格為301至452元，若股價低於價格區間下限，將繼續買回。

銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）、聯茂（6213）去年每股獲利同寫新猷，台光電全年賺逾一個股本，規劃每股配息6元，創新高；聯茂去年每股純益13元，該公司雖尚未宣布去年度盈餘分配，市場看好，聯茂去年獲利成長，配息水準也將相當可觀。

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