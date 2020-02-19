日盛盤後｜台股重回月線之上 矽晶圓、生技表現亮眼

APPLE發布預警，美股開低走高，那斯達克再創新高，帶動週三台股開高，盤中2330台積電、3008大立光、2317鴻海等指標股止跌回穩，推升指數緩步走高。終場加權上漲86點、漲幅0.94%，收11,758.84點。

OTC小高盤開出，在指標股6488環球晶的領漲之下，收盤上漲12%，維持高檔震盪態勢。目前短線下方支撐為月線145點。

加權技術面與籌碼面：

均線：周三台股收紅K棒，上方壓力為季線11796點。 量能：成交量縮至1,373億元，呈現量縮價穩。 技術指標：指數急拉，日KD指標轉為金叉、MACD柱狀體上揚。

法人籌碼：三大法人合計+55.02億元；外資+37.58億元、投信-8.43億元、自營+25.86億元。

觀盤重點：矽晶圓、生技表現佳

矽晶圓：8吋晶圓接續12吋晶圓開始復甦，加上全球矽晶圓大廠SUMCO上季財報表現優於預期，市場資金進駐矽晶圓族群，周三3532台勝科強勢漲停、5483中美晶震盪走高，6488環球晶即將挑戰波段新高。

面板：TV面板價格2月反彈1～2美元，武漢產能受限，NB、Monitor面板恐缺貨，2409友達、3481群創股價止跌回升。

生技、醫材：6547高端疫苗受惠開發新冠肺炎疫苗題材，股價連續兩天漲停；4736泰博耳溫槍需求增溫，推升2月業績，股價創9個月高點；8436大江，2Q20起業績可望回升，股價重回月線之上。

操作建議：目前由於疫情衝擊逐漸淡化，加上美股頻創新高，台股在跌深之後快速反彈，由於基本面(產能回升與供應鏈狀況)的影響，仍有待後續觀察，建議仍然以短線操作為主，選股方向可朝5G、半導體、PCB、高殖利率相關題材布局。

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