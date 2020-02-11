日盛盤後｜月線至半年線間大區間震盪整理
大盤自08/06低點10,180點上漲至12,197點共上漲2,017點，突破2018年高點11,270點，創30年新高，但也快速由12,197點拉回修正至11,138點，修正1,059點，反彈382、0.5、0.618及0.8分別為11,543、11,668、11,792、11,985點，02/06高點為,11,749點已滿足反彈0.5的幅度。週二台股開高走高震盪，最高點11,678點收復5日線（11,635點）及10日線（11,612點）但尚未收復月線（11,816點）與季線（11,770點），最低點11,點守穩半年線（11,336點）及年線（10,985點），終場指數上漲89.97點，漲幅0.78%，收在11,664.04點，成交金額為1,211.78億元，小於5日均量（1,371億元）及20日均量（1,526億元）。三大法人合計買超20.89億元：外資買超0.68億元、投信買超7.27億元、自營商買超12.94億元。
由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：
- 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩。
- 均線：支撐為半年線(約在11,330點) 附近，壓力為月線(約在11,820點)附近。
- 技術指標：KD開口向上，9日K值（52）在50附近，短線整理。
櫃買指數漲幅1.41%，收在143.60點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為年線140點附近，壓力為月線145點附近，KD技術指標開口向上，9日K值（50）在50附近，短線整理。近期法人著墨較深的族群包括矽晶圓、IC設計、記憶體、PA、PCB、生技等。
觀盤重點：半導體、5G、PCB、被動元件、主機板/遊戲、生技/防疫引領反彈
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