日盛盤前｜高檔震盪 擇中小型股短線操作

美股創新高，但2330台積電法說利多不漲，台股周五呈現開高走低震盪，盤中指數一度欲挑戰5日線之上，但上檔遇農曆年長假前的賣壓，成交量再度縮小至1,300億左右，櫃買OTC指數走勢比集中市場來的相對弱勢。資金聚焦設備、鋰電池及防疫清潔相關個股，終場指數上漲36點，漲幅0.19%，收在12,090.29點，成交金額為1,318.61億元。三大法人合計賣超24.16億元：外資賣超20.14億元、投信賣超2.49億元、自營商賣超1.53億元。

台股加權指數觀盤重點：

量能：指數上漲量縮至1,300億左右，後勢下跌須量縮，反彈則須量增。 均線：破5日線，下檔支撐為11,850點附近，上檔壓力12,200點附近。 技術指標：KD向上開口擴大，短線仍有機會再挑戰5日線。 觀盤指標股：2330台積電跌破月線，短線宜保守。

櫃買指數下跌05%，收在149.87點。短線支撐為147點附近，壓力為152點附近。

台股選股方向可留意記憶體、被動元件、CIS、設備、鋰電池、營建。

觀盤重點：

設備

2330台積電昨日法說的唯一亮點是再度提高今年資本支出而且會提升本土廠商設備占比，為相關設備供應鏈注入強勁動能，6532瑞耘股價漲停鎖死至收盤，3131弘塑股價再創2016年新高，6667信紘科股價站穩季線之上創今年反彈新高，6196帆宣股價再度上漲站穩10日線之上。

鋰電池

2317鴻海攜手國際大廠飛雅特克萊斯勒搶攻電動車，帶動鋰電池需求，3211順達公布2019年自結財報，每股稅後純益61元，創最近五年以來新高紀錄，超乎市場預期，股價在10點前攻上漲停鎖死至收盤，6121新普周五股價再創歷史新高。

防疫清潔

中國武漢肺炎擴散日益嚴重，今傳泰國也淪陷，相關防疫概念股再度收到資金追捧，1732毛寶攻上漲停至收盤，9919康那香、1325恆大股價周五皆再創今年反彈新高。

操作建議

台股因農曆年長假前效應，短線上法人及業內大戶追價意願薄弱，逢高仍有資金變現的需求，再加上2330台積電利多不漲，短線上指數陷入震盪，操作上建議避開法人持股較高的權值股，擇12月公佈營收較佳的中小型股及強勢績優轉機題材股逢低布局做短線操作，並嚴格善設停損停利。

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