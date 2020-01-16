日盛盤前｜美股上漲 台股短線保守

美中簽署第一階段協議及摩根士丹利的亮麗財報等利多激勵之下，提振市場進場持股信心，使得美股再度上漲，終場美股四大指數漲跌幅介於+0.84%至+1.70%，其中以費半指數最為強勢，台積電ADR上漲62%。

量價及技術面：

量能：指數下跌量縮至1,400億之下，後勢下跌須量縮，反彈則須量增。 均線：跌破5日線，下檔支撐為11,850點附近，上檔壓力12,200點附近。 技術指標：KD向上開口閉合，提防再度回測。 觀盤指標股：2330台積電跌破月線，短線宜保守。

櫃買指數上漲27%，收在149.94點。短線支撐為147點附近，壓力為152點附近。

觀盤重點：

台股因即將封關，農曆年長假前效應，短線上法人及業內大戶逢高仍有資金變現的需求，市場呈現量縮觀望，操作上建議避開法人持股較高的權值股，擇12月公佈營收較佳的中小型股及強勢績優轉機題材股逢低做短線操作，並嚴格善設停損停利。選股方向可留意記憶體、被動元件、CIS、TWS、設備、營建等族群。

2330台積電昨（16）日宣布今年資本支出將再創新高、達150億到160億美元，年增6%，主要用來衝刺7奈米以下先進製程、光罩和後段先進封裝，而且會提升本土設備占比，為2330台積電設備供應鏈注入強勁動能。

2317鴻海昨（16）日宣布，將與全球前十大車廠飛雅特克萊斯勒汽車簽署合作協議，未來將設立合資企業，專注於開發及生產純電動汽車，並進一步經營全球的車聯網業務，相關布局將成為2317鴻海集團轉型升級、衝高毛利率的重要一步。

NAND Flash控制IC廠8299群聯營運傳捷報，市場傳出，8299群聯已經拿下索尼（Sony）PS5的固態硬碟（SSD）PCIe Gen4的控制IC訂單，將於下半年開始逐步拉高出貨量，加上先前的8299群聯已經攻入Xbox Series X供應鏈，8299群聯將大啖兩大遊戲機平台商機。

電源管理IC廠6415矽力-KY在中國大陸廠商積極去美化帶動下，已經切入過去難以打入的面板廠供應鏈，加上在消費性取代德州儀器（TI）等美系大廠，以及5G基地台出貨逐月放量帶動下。法人看好，6415矽力-KY於2020年將有機會挑戰賺回三個股本的實力。

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