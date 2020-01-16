日盛盤後｜利多下跌 擇中小型股短線操作

中美貿易達成第一階段協議，亞股呈現利多出盡反映，台股周四呈現跳空開低震盪，盤中指數一度回測月線，成交量縮小至1,400億之下，櫃買OTC指數走勢比集中市場來的相對強勢。資金聚焦被動元件、CIS及營建相關個股，盤面中小型股走勢比大型權值股活潑，終場指數下跌95點，跌幅0.21%，收在12,066.93點，成交金額為1,392.36億元。三大法人合計賣超35.45億元：外資賣超45.21億元、投信買超2.74億元、自營商買超7.02億元。

台股加權指數觀盤重點：

量能：指數下跌量縮至1,400億之下，後勢下跌須量縮，反彈則須量增。 均線：下檔支撐為11,850點附近，上檔壓力12,200點附近。 技術指標：KD向上開口閉合，提防再度回測。 觀盤指標股：2330台積電跌破月線，靜待法說會結果。

櫃買指數上漲27%，收在149.94點。短線支撐為147點附近，壓力為152點附近。

台股選股方向可留意記憶體、被動元件、CIS、TWS、營建。

觀盤重點：被動元件、記憶體、CIS、TWS、營建

被動元件

受惠MLCC及厚膜電阻報價漲價，2478大毅再度強勢上漲，股價持續創2019年以來的新高，帶動相關個股如2492華新科、2456奇力新、2327國巨等個股成為週四盤面資金聚焦族群，短線上相關族群仍具漲價題材及籌碼面優勢，操作上以技術面操作。

CIS

受惠手機及車用ADAS應用增加，相關供應鏈產能吃緊，也帶動相關公司股價持續走高，CIS封測3374精材周四股價持續創下近2年新高，帶動6271同欣電、6238勝麗股價持續走強；另外CIS晶片廠3530晶相光股價創下近3個月新高。

營建

受惠台幣升值利多效應，帶動營建分類指數再創2016年新高，南港東區門戶題材股2505國揚盤中一度攻上漲停，另外2504國產帶量上漲，5521工信股價出現連續6連紅走勢。

操作建議

台股因即將封關，農曆年長假前效應，短線上法人及業內大戶逢高仍有資金變現的需求，再加上今日下午2330台積電法說，市場呈現量縮觀望，操作上建議避開法人持股較高的權值股，擇12月公佈營收較佳的中小型股及強勢績優轉機題材股逢低做短線操作，並嚴格善設停損停利。

※本資料由日盛投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。