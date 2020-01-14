日盛盤後｜台股即將挑戰前波1/3 日12,197.64高點

由於美中第一階段貿易協議文本簽署，加上美伊緊張局勢趨緩，美國股市走高，帶動周二亞洲股市表現佳。台股開高震盪，盤中2330台積電續創新高，收盤81點，上漲66.4點，漲幅0.55%，預期將挑戰1/3前波12197.64的高點。

OTC指數開高走高，權值股6488環球晶、8069元太、3105穩懋轉強，收盤上漲35點，漲幅0.91%，表現相對加權強勢。

加權技術面與籌碼面：

均線：周二加權指數開高震盪，短天期均線呈現多頭排列。 量能：成交量增至75億元，呈現價漲量增。 技術指標：日KD指標低檔向上、MACD柱狀體零軸之下走高。 法人籌碼：三大法人合計+53.67億元；外資+41.01億元、投信+6.81億元、自營+5.84億元。

觀盤重點：類股快速輪動，被動元件、光通上揚

半導體

指標龍頭2330台積電外資持續買超，加上ADR創高，早盤一路震盪上揚，盤中346元再創歷史新高價，帶動2303聯電、5347世界股價放量上漲。

被動元件

受惠大中華區晶片電阻價格上漲，2456奇力新股價領漲族群，2327國巨、2492華新科、2478大毅、6173信昌電、3026禾伸堂等收盤上漲超過3%。

光通

2020年5G需求與近期台灣頻寬競標，帶動相關個股周二皆所有表現，領頭指標3081聯亞受外資調升評等，股價挑戰前波高點；3234光環、4979華星光收漲3%以上。

操作建議

目前國際股市重回高檔震盪，台股在選舉變數消失後再度攻高，惟離農曆春節僅有四個交易。建議操作上，可關注被動元件、矽晶圓等人氣類股少量操作。

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