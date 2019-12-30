日盛盤後｜台股指數橫盤整理 被動元件、水泥吸睛

指數量能有回籠跡象，但今年僅剩兩個交易日，追價意願不高，且經歷摩台結算，尾盤壓抑盤勢，最終下跌22點，跌幅0.32%，收在12,053.37點，成交金額為1,249.62億元。三大法人合計賣超13.18億元，外資賣超14.65億元、投信賣超2.94億元、自營商買超4.41億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價跌量增，結構背離不利於盤勢，後勢需量縮價跌，量增價漲。 均線：支撐為月線(約11,865點)附近，壓力為前高12,125點至12,250附近。 技術指標：KD交叉向下，9日K值高於50，短線偏多整理。

櫃買指數漲幅06%，收在149.33點，相對加權指數抗跌。支撐為月線（147點)附近，壓力為152點附近，KD交叉向上，9日K值高於50，短線偏多格局。

觀盤重點

指數尚在所有均線之上，仍屬多頭型態，波段支撐留意月線，櫃買指數盤中仍有創高表現，逢拉回不破支撐尚可偏多追蹤，操作建議居高需留意風險，不宜追高。台股選股方向可留意半導體、運動休閒、內需、5G、PCB、設備、伺服器、車用等。

觀盤重點：被動元件、水泥、散熱、軸承、PCB領軍上攻

被動元件

市場預估明年第一季供需仍然吃緊，且國巨集團6271同欣電併6238勝麗，市場認同度高，帶動整體族群如2492華新科、6173信昌電、2327國巨、3026禾伸堂等強勢表現。

水泥

產業傳統旺季，加上近期大陸各地水泥價格走揚，相關個股如1101台泥、1102亞泥等年終再添動能，營運可期。

PCB

高頻高速銅箔需求持續提升，相關產品也傳出有機會調漲的聲浪，5G商機未減，族群股價修正後反彈，相關個股如2383台光電、8155博智、6213聯茂、5469瀚宇博、6274台耀、4958臻鼎-KY、2313華通、2367燿華等後勢仍可持續追蹤。

軸承

明年摺疊手機將由三星率先突破重圍，各大品牌廠也有望陸續推出摺疊系列搶市，相關個股如3548兆利樂觀看待明年展望、3376新日興除了摺疊題材之外，也是AirPods的供應鏈之一。

※本資料由日盛投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。