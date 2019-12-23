日盛盤後｜台股指數量縮反彈 航運、鋼鐵吸睛

適逢聖誕節即將到來，歷年來量縮的可能性大，指數雖呈現反彈，但追價意願不高，市場交投清淡，尾盤拉抬，最終上漲15點，漲幅0.53%，收在12,022.23點，成交金額為1,122.06億元。三大法人合計買超20.22億元，外資買超23.24億元、投信買超0.6億元、自營商賣超3.61億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量縮，結構背離不利於盤勢，後勢需量縮價跌，量增價漲。 均線：支撐為月線(約11,750點)附近，壓力為前高12,125點附近。 技術指標：KD交叉向下，9日K值高於80，短線偏多整理。

櫃買指數漲幅09%，收在147.05點，漲幅相對加權指數落後。支撐為月線（146.1點)附近，壓力為148.4點附近，KD向下，9日K值高於50，短線偏多整理。

觀盤重點：指數目前回測10日均線有守，仍屬多頭型態，波段支撐留意月線，本週留意量能表現，適逢聖誕佳節到來，或有量縮的可能，恐壓抑到指數向上空間操作建議不宜追高，逢拉回不破支撐再行布局。台股選股方向可留意半導體、運動休閒、內需、5G、PCB、設備、伺服器、車用等。

觀盤重點：航運、鋼鐵、設備、散熱模組走漲

航運

2633台灣高鐵響應近期觀光政策，以及明年農曆年較早的返鄉題材，帶動股價連兩日彈升，2634漢翔近期與美國合作，股價重返季線支撐。

鋼鐵

2002中鋼上週釋出目前國際鋼市陸續調漲明年1、2月價格，鋼市有望逐步回溫，帶動鋼鐵類股如2014中鴻、2027大成鋼、2034允強等股價走漲。

設備

雖然近期族群股價高檔修正後，但未來5G及高效能運算(HPC)等先進製程發展需求，全球半導體業者紛上調資本支出額度，相關個股如2404漢唐、3551世禾、6196帆宣、3413京鼎、5536聖暉、3583辛耘、6667信紘科等營運有機會受惠。

散熱模組

6230超眾先前釋出將擴大越南投資後，股價沿五日線走強，盤中一度創波段高點，帶動族群個股如3324雙鴻、3653健策、3017奇鋐等股價收紅。

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