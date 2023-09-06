安永：五大碳盤查要點協助邁向淨零

「綠能」、「減碳」已是企業營運必考題，從法規現況、產業趨勢到可實行的能源管理方案，打造未來企業能源藍圖。安永聯合會計師事務所於昨(6)日參加台達電舉辦的《台達智慧能源競爭力論壇》系列研討會，分享五大碳盤查要點，提供清晰的路徑與相關的解決方案，以及IFRS永續揭露準則 S1、S2新知，協助企業在淨零/碳中和的旅程上達成目標，提升企業競爭優勢。

安永聯合會計師事務所ESG 策略與永續發展諮詢服務執行副總經理林群堯分享，企業執行碳管理與碳盤查，可打造綠色競爭力。企業需了解自身的排放狀況，啟動碳盤查是減碳的第一步。由於人工盤查常出現計算錯誤，以及過往資料不完整等缺失，建議企業應導入自動化碳盤查系統，可自動蒐集與記錄完整正確之能源使用狀況，數位平臺可保護企業營運資料及完整盤查企業排放源，透過數據可視化協助管理階層作決策參考。

執行副總經理林群堯指出，IFRS發布永續揭露準則，規範企業永續資訊揭露，將永續資訊接軌財務資訊以提升永續報告書之間的可比性，金管會將分階段推動，初步規劃由資本額新臺幣100億元以上之上市(櫃)公司於2026年編製永續資訊，2027年對外揭露。IFRS S1「永續相關財務資訊揭露之一般規定」及S2「氣候相關揭露」，其中S2聚焦在氣候風險相關財務揭露，並沿用S1報導原則，但S2應單獨揭露氣候相關項目，如氣候相關風險與機會及其財務影響數、氣候韌性、範疇一至三之溫室氣體排放及產業特定之相關揭露等

此外，企業遵循IFRS S2指標和目標，必須揭露溫室氣體(GHG)排放量，並說明其為達到該目標所制定之策略與財務影響。另依各自實際情況增加其他指標，例如特定產業指標、氣候特定目標等。企業在進行碳盤查後，可選擇採取淨零行動，安永建議企業可評估自身特性，及早推動溫室氣體盤查相關計畫，在永續報告書中揭露相關資訊，設定短中長期的排放減量目標，藉以符合金管會未來對於企業的要求。歡迎有需求的企業可聯繫安永，聯絡人：黃淳妍(02)2757-8888分機20210 ，Alice.CY.Huang@tw.ey.com。