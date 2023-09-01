第一屆越南文化暨商品推廣嘉年華 台中熱鬧登場

越南早期曾受中國統治，古稱安南、交趾，人民的膚色、文化、飲食、風俗等習慣與台灣人雷同，越南與台灣人的智商，根據調查均是全球前十之一，近年台灣的新南向政策，台商企業在越南設廠，北越已形成台灣電子產業聚落重鎮，台灣人愛到越南旅遊，台越合作交流密切增加。 第一屆越南文化暨商品推廣嘉年華在台越貴賓互道吉祥順利剪綵中展開，掌聲鼓舞祝福台越友好一家親。

在台灣越南人數眾多 台灣人愛越南美食、文化與旅遊 台越交流密切

為擴大台灣與越南的文化與經濟的高度交流，鼓勵越南人安心融入台灣生活，在駐台北越南經濟文化辦事處指導下，由台越工商合作發展協會主辦，台中市政府經濟發展局、越南華裔高階人才在台協會、海外越南企業協會、海外越僑聯絡協會、台中市第一廣場大樓、玉凰國際貿易公司、越南貿易公司、社團法人台灣新移民協會、中旅發展公司，越捷航空、嶺東科技大學共同協辦的「第一屆越南文化暨商品推廣嘉年華」，8月27日在台中盛大登場，現場滿滿的越南傳統文化展現，其中活動結合「第一屆越南語朗讀比賽」決賽，有將近20位越南僑裔，更有台灣人報名參加，各式攤位吸引台灣民眾與國際友人，讓大家更加認識越南、瞭解越南、喜歡越南。

在台灣的越南裔人數眾多，為協助在台的越南僑胞、留學生、移工融入台灣生活，台越協會舉辦第一屆越南文化暨商品推廣嘉年華，並藉由推廣越南語，強化台越文化交流與經貿合作，並提升越南語國際地位。

越南商品展示暨推廣區揭牌，台中市政府經濟發展局專門委員林敏棋(左三起)、駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇、主辦單位台越工商合作發展協會理事長吳品蓁(右二)與越官方代表團合影。圖／台越協會提供

駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇受邀活動致詞表示，台中市是在台灣越南人數第二多的城市，不含越南配偶及第二代就有4萬人。近年來，台越文化、投資及貿易之合作不斷增加成長，目前台灣是越南外資投資第五大，越來越多台灣企業前進越南投資經商。很高興台越工商合作發展協會舉辦這個有意義的活動，不但推廣越南文化與商品， 促進台越文化交流、貿易合作；同時實施越南總理府2019年12月12日批准公文1797字號，於2020年到2024年結合海外越南僑胞參加推廣越南商品到海外市場，更有助於越南同胞凝聚力、彼此互助，促進更多台越經貿合作發展。

武進勇說，駐台北越南經濟文化辦事處關注並支持越南同胞在台灣相關活動，包括台中市政府在內及台灣相關部門單位，也制定相關幫助在台越南僑胞融入台灣社會生活，辦事處力爭發揮越南在台同胞的價值與優勢，為台中乃至台灣的繁榮與發展做出貢獻。

9月2日是越南國慶日，主辦單位台越工商合作發展協會選在此時舉辦「第一屆越南文化暨商品推廣嘉年華」活動，協會理事長吳品蓁致詞表示，台越協會多來年在駐台北越南經濟文化辦事處指導下，促成許多台越投資、貿易、教育及文化合作。感謝來自越南長官、台中市政府指導，台越協會將全力推動台越投資、經貿、教育及文化合作，越南嘉年華活動將持續盛大舉辦。

嘉年華活動有越南商品展示暨推廣區揭牌儀式，台中市政府經濟發展局專門委員林敏棋致詞表示，越南移工在台中工作有4.4萬人，居全台第一，越南配偶有1.2萬人，可見台中是越南裔人民在文化及生活環境互動密切之地。台中市政府各單位積極照顧並協助越南籍勞工、配偶融入台中生活，經發局將東協廣場1至3樓的第一市場，由傳統市場經營模式，轉型成為販售東南亞美食小吃、東南亞日常用品超市、流行服飾、3C百貨、美容美髮之百貨商場模式，滿足中部地區移工、配偶日常生活用品所需。

經發局近年在東協廣場周邊舉辦越南婦女節、東協嘉年華活動、東協文化交流市集、越南聖誕節主題活動等活動，提升在地商圈發展。勞工局連續多年舉辦東協好聲音歌唱比賽、開設新住民創業培育課程及越南中文班；民政局開設新住民各種培訓專班，如觀光導遊、餐飲、美容及通譯人員課程；觀光旅遊局成功爭取台灣虎航自112年7月起，在台中國際機場推出直飛越南航線。

林敏棋指出，越南是臺灣重要經貿夥伴，根據統計，2022年臺灣是越南第5大貿易夥伴、第4大進口國， 越南是全球第8大工具機進口國，而台中地區是台灣機械產業製造聚落，歡迎越南業者與台中地區業者踴躍交流。

「我愛越南語」朗讀決賽合影，主辦單位台越工商合作發展協會理事長吳品蓁(左一)、駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇(左五)與參賽優勝者合影。圖／台越協會提供

嘉年華活動有越南美食、文化商品展示，越南語朗讀決賽主題是「我愛越南語」，參賽者上台以越南語朗讀自己的作文，讓在台灣的越南僑胞、新住民第二代，對越南語的內涵及文化有更深體會與瞭解，另外精彩的越南傳統表演、詩歌、書法，以及越南知名藝人演唱，舞曲等，充滿歡樂喜氣，展現越南豐富迷人的文化，活動會場越南語鼎沸，很難想像這是在台灣的台中市，不是在越南。

活動邀請眾多越南貴賓熱烈出席，包括駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇、副代表吳芳草、處長武文強、處長潘德南、越南外交部僑務委員會文化司副司長武秀鶯、專員何海成、聯合國教科文組織越南分會副理事長陳文盟、越南河內UNESCO書法會會長陳國志、胡志明市越南僑務委員會處長陳氏玉蘭、專員阮武明皇、胡志明市演藝媒體中心經理阮懷香、胡志明市外交局專員陳明川、海外越南企業協會副理事長暨秘書長Peter Hong、河內海外越南僑胞聯絡協會副理事長暨秘書長阮倫中、胡志明市海外越南僑胞協會副理事長黎文秋、玉凰國際貿易公司董事長林永滕、越南貿易公司董事長阮友永，還有越南內政部雜誌、越南國營VTV4電視台等媒體來台採訪嘉年華活動，也展現出越南的凝聚力，台中市政府經濟發展局專門委員林敏棋、專員王貞月出席、主辦單位台越工商合作發展協會理事長吳品蓁等都出席參加盛會。