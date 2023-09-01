高雄洲際酒店 × Bamford「女爵花園」聯名午茶饗宴

高雄洲際酒店與英國有機奢華品牌Bamford合作推出「女爵花園」午茶饗宴，每日限量20組(定價1,680元/套)，及系列調酒小食組合，含花卉主題調酒一杯及鹹點三款(定價880元/組)，期間限定自2023年8月1日至2023年9月30日止。(以上價格10%服務費另計)

BL.T33大廳酒吧×Bamford「女爵花園」聯名午茶

由洲際行家主廚余俊傑Ken、西點主廚陳一輝Marvin，攜手英式有機香氛品牌「Bamford」，以創辦人Carole Bamford女爵鍾愛的花園香氣記憶為主軸，及品牌香氛元素：鼠尾草、柑橘、迷迭香、薰衣草延伸，獨家設計12款精緻甜鹹點，打造愜意悠然的午後時光。雙人品賞NT$1,680 (10%服務費另計)，每組聯名下午茶均可獲得Bamford 甯靜枕頭噴霧(10ml)、Bamford 柑橘沐浴露 (50ml)、Bamford鼠尾草沐浴露(50ml)。預訂連結https://ic-kaohsiung.com/BLT33，電話預約專線：07-339-0303分機4由專人服務。

BL.T33大廳酒吧 × Bamford「女爵花園」系列調酒

由洲際行家調酒師設計三款女爵花園主題調酒，以Bamford品牌香氛及花卉元素為靈感延伸，獻上接骨木花、紫羅蘭、迷迭香等花卉主題琴酒調酒，每款調酒均佐三款聯名鹹點，將漫步花園的優雅延續至夜幕降臨。單人品賞NT$880 (10%服務費另計)，含花卉主題調酒一杯及鹹點三款。

由英國貴族Carole Bamford女爵創立，Bamford推崇生活的藝術，代表的是一種奢華優雅、天然有機的生活風格，完美詮釋創辦人的品味與哲學。以天然植萃與精細工藝，創造恆久且滋養的身體保養及香氛創作。堅持只使用純天然的原料，拒絕使用任何基因改造原料，打造精緻、純淨、滋養心靈與肌膚的香氛創作，傳遞令人感到美好幸福的承諾。

「我的花園是我的避風港：一個讓我可以藏身、隱居獨處、沉思、激發靈感的地方，但最重要的是讓我自己沉浸在大自然的聲音和景象中，它們滋養了我的靈魂，使我平靜而專注。香味捕捉了這些瞬間，並讓人回想起漫步在英式花園時的簡單快樂。」創辦人CAROLE BAMFORD

花開有時，A heaven in a wild flower 一朵花中想見天堂。Carole Bamford女爵以最鍾愛的花圃香氣記憶為靈感，紀錄了報春鈴蘭、仲夏薰衣草… 從滿手的野地時序、春夏秋冬，宛如置身於整座花野田林。

女爵花園系列調酒。圖／高雄洲際酒店提供

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