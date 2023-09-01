台北國賓搬遷後再摘星A CUT獲米其林一星殊榮

《臺灣米其林指南2023》(Michelin Guide)於昨(31)日公布入選名單，「A CUT牛排館」再獲米其林一星殊榮！「A CUT牛排館」曾於2020年、2021年各獲米其林一星，2022年因「台北國賓大飯店」原址重建，搬遷至遼寧街177號2樓，歷時改裝，因此無評鑑，重新開幕近一年，再獲《臺灣米其林指南2023》評鑑為一星餐廳，得到國際認可，足證「A CUT」穩居「殿堂級牛排館」美譽。行政總主廚凌維廉說，「A CUT再次做到了！」，感謝許育瑞董事長及公司支持，也感謝評審肯定，讓A CUT再摘一星。

「去年，是個人職涯中，相當否定自己的一年」A CUT行政總主廚凌維廉說，「雖因餐廳搬遷因素，而未摘星，但面對外界，仍有掉星的自我疑慮」。曾遠赴澳洲、美國尋找獨家品牌牛肉、歐洲星級餐廳研習，2022年至今，行政總主廚凌維廉更赴東南亞，透過味蕾解構特殊食材風味，替A CUT菜餚賦予熱帶風情，「世界走透透，回歸廚藝心」，行政總主廚凌維廉率領主廚團隊精進，重登星榜，新餐廳開幕至今，依據氣候時令與烹飪創意，讓新舊顧客嚐到水準ㄧ致性，並維持每季研發新菜色，前後推出34道星級美饌，再獲食壇好評，得到米其林一星。

行政總主廚凌維廉說，A CUT牛排館三獲米其林一星，要感謝許育瑞董事長大力支持，經常給予意見指導，並讓主廚團隊出國研習精進，除功夫外，團隊內更激盪廚藝創意，使用國際或在地精美食材，精製佳餚，新菜上桌，使味道持續精進，這是A CUT牛排館能再度摘星的關鍵原因之一。另外，去年底開幕至今，已前後推出34道星級美食，既有傳統經典的獨家牛排品項，更有創意玩味的海鮮配菜，依據時令反覆推陳出新，是行政總主廚凌維廉率領主廚團隊持續邁進的方向。A CUT牛排館預計九月中旬，以「金秋，多樣」為主題，再推出20道全新創作料理，飄香食壇。

★ A CUT牛排館簡介

2007年開業，16年來在競爭激烈的頂級牛排館界屹立不搖、歷久彌新。牛排館取名為 「A CUT」，象徵料理取自於最上乘的牛肉部位，餐廳不僅設有自家熟成室，主廚團隊更年年上山下海尋覓最優質的食材，以精湛廚藝、創意新穎的烹調手法傳達親切溫暖的飲食意涵，並加入Bistro Style食尚概念，打造深具國際觀的餐飲視野。

台北國賓大飯店A CUT用餐區。圖／台北國賓大飯店提供

★ A CUT主廚凌維廉(William Ling)簡介

出生：1980年

現任：國賓大飯店米其林一星A CUT牛排館行政總主廚

★ A CUT 十六年大事記

2007.11 A CUT開幕 2008.06 台灣首家引進美國蒙大拿州人道飼養乾式熟成21天肋眼牛排 2012.10 台灣首家引進美國Brandt Prime級純玉米肥育360天T-Bone牛排 2012.11 台灣首家推出匹茲堡式乾式熟成21天紐約克牛排 2013.04 台灣首次推出乾式熟成7天花蓮櫻花鴨胸 2013.06 台灣首次推出乾式熟成18天紐西蘭羊排 2014.08 台灣唯一牛排館8次榮獲葡萄酒權威雜誌《Wine Spectator》給獎肯定 2015.11 台灣首家引進澳洲塔斯馬尼亞羅賓島和牛 2016.02 推出台灣史上最久乾式熟成90天塔斯馬尼亞草飼帶骨紐約客 2016.10 邀請米其林二星傳奇法餐「La Pyramid」金字塔餐廳來台客座 2016.12 台灣首家推出澳洲Mayura巧克力和牛 2017.07 台灣唯一400天乾式熟成牛排實驗成功 2017.12 A CUT裝修後重新開幕 2018.01 A CUT《熟成牛排聖經》新書上市 2018.10 二度邀請法國「La Pyramid」金字塔餐廳來台客座 2019.03 A CUT餐點與空間被日本漫畫大師弘兼憲史繪入作品《會長島耕作》 2019.12 台灣首家引進「肉舖界愛馬仕」Flannery精選荷斯登牛肉 2020.08 2021.04 2021.08 2022.10 2023.08 首次獲得米其林一星殊榮 率先獨家引進Vintage beef紅寶石老牛 再次獲得米其林一星殊榮 搬遷至遼寧街營業 第三次獲得米其林一星

A CUT STEAKHOUSE

<台北>

Open Daily：11:30am-3:00pm／5:30pm-10:00pm

TEL：02-2571-0389 ADD：台北市遼寧街177號2樓

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