芥菜種會啟動「金萬基」芥助網 扶助北海岸弱勢家庭 複製助力社會韌性

基督教芥菜種會在金山、萬里、基隆等北海岸一帶地區，建立第一個助人網絡-「金萬基」芥助網，並於8月27日下午於芥菜種會孫理蓮紀念營地舉行「金萬基芥助網初見歡」活動，金山高中校長陳玉桂、萬里國中校長馮麗慧、金山國小校長楊智先、佳恩浸信會牧師戴華欣、野柳福音中心牧師焦贏臺、萬金靈糧福音中心傳道陳文郁等近70人出席。芥菜種會以建立助人網絡實踐「用助人的方式傳遞上帝愛人的心」的使命，並將「金萬基」芥助網的服務模式複製到全台各地社區，共同陪伴扶助有需要的弱勢家庭、兒少、婦女及長者，達到自立自助、共好共生的願景。

孫理蓮紀念營地提供有需要者工作機會，讓單親媽媽小雯（化名）可以一邊整理營地房務賺取收入，同時將孩子帶在身邊照顧。圖／基督教芥菜種會提供

孫理蓮紀念營地是芥菜種會創辦人孫理蓮宣教士於1965 年在新北市萬里所成立，昔日是讓育幼院童擁有夏令營歡樂時光與美好回憶的營地；如今，營地秉持著孫理蓮宣教士「哪裡有需要，就往那裡去」的服務理念，建置以營地為據點的「金萬基芥助網」，致力串接教會、學校、里長，共同服務社區中需要幫助的人。

孫理蓮紀念營地開辦兒少國中英文數學培力班，與學校共同幫助有需要的孩子。圖／基督教芥菜種會提供

孫理蓮紀念營地於去年底思考如何走出去服務社區，營地主任丁帥之牧師從一個發想開始，積極串聯金山、萬里、基隆一帶的教會牧師，分享助人理念；拜訪了9位里長深入了解社區居民需要，尋求成為合作夥伴；並走訪小學到高中共計11所學校，培育弱勢兒童，提供助養服務、物資發放，開辦「兒少國中英文數學培力班」等。

金山國小校長楊智先在活動中表示，感謝芥菜種會補足學校沒有辦法服務的時段，集結大家的力量，幫助孩子得以成長茁壯，相信孩子長大後會更有能量，將愛散播出去。金山高中校長陳玉桂說：「感謝孫理蓮紀念營地能夠走出來，讓所有資源連結在一起，跟學校一起來幫助所有的孩子。」

除了積極串聯合作夥伴之外，營地也提供弱勢族群在營地房務、廚務、販賣商品等短期工作機會，有位單親媽媽小雯（化名），兩年前孩子的爸爸因賭博而積欠債務，消失無蹤，她的三個孩子分別為小五、小二，最小的也才兩歲。

因兩歲的孩子需要帶在身邊，她只能打臨工。營地除了為小雯的孩子申請認養金，也提供她整理營地房務的工作機會，讓她在工作時可以將孩子帶在身邊照顧，並安排小雯到芥菜種會習藝所學習沖煮咖啡等技能，讓她擁有一技之長。

芥菜種會啟動第一個助人網絡「金萬基」芥助網，以實踐「用助人的方式傳遞上帝愛人的心」的使命，培育兒少學習知識技能，讓社區需要者擁有一技之長及工作機會，進而自立自助、共好共生，並陸續在台灣各地複製「金萬基」芥助網的服務模式，建立各社區的「芥助網」，呼籲社會大眾與愛心企業伸出助人的手，以社會的資源力量支持建立社區助人網絡，共同實現自立自助、共好共生的願景。

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